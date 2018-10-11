Слонимчан заставляют покупать фильтры для очистки воды 11.10.2018, 18:56

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Отказавшихся запугивают штрафами.

Мошенники, которые предлагают слонимчанам приобрести у них чудо-фильтры, представляются работниками Слонимского водоканала, передает gs.by.

В аварийно-диспетчерскую службу Слонимского водоканала в последнее время стали поступать звонки от слонимчан, проживающих в микрорайоне Альбертин, с претензиями, что работники водоканала ходят по домам и заставляют их покупать фильтры для очистки воды. А тех, кто отказывается от покупки, продавцы фильтров запугивают тем, что будут штрафовать.

Как сообщает администрация водоканала, представители ОАО «Слонимский водоканал» данной деятельностью не занимаются, она незаконна и в случае обращения с предложением покупки фильтров советует обращаться в райотдел милиции по телефону 102.