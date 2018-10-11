закрыть
11 октября 2018, четверг, 21:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Госдеп США выделил $15 тысяч на ремонт крыши музея Тадеуша Костюшко

1
  • 11.10.2018, 20:20

Дом знаменитого земляка в урочище Меречевщина Ивацевичкого района был поврежден ураганом в 2016 году.

15 тысяч долларов выделила грантовая служба Госдепартамента США общественному культурно-историческому объединению «Фонд им. Т. Костюшко» на ремонт крыши музея Тадеуша Костюшко, сообщает «Вечерний Брест».

Это уже третий международный грант. Первый — 30 тысяч долларов — был получен в 2004 году на восстановление дома Костюшко. В 2007 году был получен грант от ЮНЕСКО в размере 50 тысяч евро на разработку проектной документации восстановления дворца Пусловских в Коссово, расположенного в нескольких сотнях метров от музея Т. Костюшко.

По словам руководителя общественного культурно-исторического объединения «Фонд им. Т. Костюшко» Леонида Нестерчука, сейчас идет работа по получению финансового гранта на реконструкцию музея Тадеуша Костюшко в деревне Малые Сехновичи Жабинковского района.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол