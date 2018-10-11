Госдеп США выделил $15 тысяч на ремонт крыши музея Тадеуша Костюшко 1 11.10.2018, 20:20

Дом знаменитого земляка в урочище Меречевщина Ивацевичкого района был поврежден ураганом в 2016 году.

15 тысяч долларов выделила грантовая служба Госдепартамента США общественному культурно-историческому объединению «Фонд им. Т. Костюшко» на ремонт крыши музея Тадеуша Костюшко, сообщает «Вечерний Брест».

Это уже третий международный грант. Первый — 30 тысяч долларов — был получен в 2004 году на восстановление дома Костюшко. В 2007 году был получен грант от ЮНЕСКО в размере 50 тысяч евро на разработку проектной документации восстановления дворца Пусловских в Коссово, расположенного в нескольких сотнях метров от музея Т. Костюшко.

По словам руководителя общественного культурно-исторического объединения «Фонд им. Т. Костюшко» Леонида Нестерчука, сейчас идет работа по получению финансового гранта на реконструкцию музея Тадеуша Костюшко в деревне Малые Сехновичи Жабинковского района.