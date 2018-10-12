Павел Северинец: На нашей стороне – очень сильный психологический фактор 1 12.10.2018, 8:09

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ФОТО: SVABODA.ORG

Политик рассказал о стратегии дальнейшей борьбы за Куропаты.

Вахта около ресторанно-развлекательного комплекса "Поедем, поедим", которая стоит уже четыре с половиной месяца, будет продолжаться, - уверен сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец, сообщает «Радыё Рацыя».

Основная цель этой вахты - предупреждать посетителей ресторана, что совсем рядом находится мемориал - захоронение жертв сталинских репрессий в Куропатах, а сам ресторан в нарушение закона был построен на территории охраняемой зоны, которую чиновники потом сократили, чтобы придать увеселительному заведению в трагическом и сакральным месте вид законности.

- Мы хотим показать любому человеку, который приезжает в этот позорный ресторан, что это не просто - приехал и поел, а это поступок, который будет оцениваться и с точки зрения морали, а может быть, даже и с точки зрения законодательства. Это очень сильный психологический фактор. Потому что мы рассказываем тем, кто приезжает, что номер вашей машины будет в открытом доступе. Это общественное место. Более того, это незаконно построенный ресторан. Здесь очень много вопросов.

Те, кто не прислушивается к предупреждениям, могут попасть в список бойкота. В него уже внесены собственники и сотрудники этого ресторана, чиновники и специалисты, которые имели отношение к появлению ресторана около мемориала, наиболее агрессивные посетители, в том числе и иностранные граждане из Литвы, Латвии и даже Кипра.

Как сказал Павел Северинец, этот список уже направлен в ряд европейских посольств. "Мы просим наших европейских коллег сделать визовый бан для этих людей, чтобы они не смогли въезжать на территорию цивилизованных стран, раз они демонстрируют такое неуважение в отношении белорусской памяти".