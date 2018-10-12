Почему «грушники» – герои России 2 Виталий Портников

12.10.2018, 17:17

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Виталий Портников

Главное достижение путинской России – это novichok.

В сталинские времена была сочинена песня про советских чекистов, недолго, впрочем, просуществовавшая из-за упоминания в ней одного из главных палачей той эпохи, в свою очередь репрессированного «железного наркома» Николая Ежова.

Песня, как и полагается агиткам, воспевала подвиги «сталинских соколов», услужливо поясняя – вот именно поэтому «советские чекисты боевые носят ордена». Но даже в этом объяснении ощущалась некая неловкость. Даже тогда было ясно, что работники службы ни в каких боях не участвуют, если рискуют жизнью – то скорее чужой, а не своей, и вообще исполняют палаческие функции. А какие чекисты – герои?

Я вспомнил о старой песенке, когда стало известно, что оба солсберийских «туриста» – хотя этих людей подозревают в исполнении обязанностей палачей, а никак не спецагентов – удостоены президентом России Владимиром Путиным звания героев России. По крайней мере, так считают исследователи, которые рассказали нам, кто скрывается за фальшивыми личинами Петрова и Боширова – и это очень похоже на правду. Потому что стремление работников советских, а затем и российских спецслужб получать за свои преступления боевые награды общеизвестно.

Между прочим, само появление звания героя Советского Союза во многом связано с этим самым стремлением. Ведь даже в СССР боевые ордена имели конкретно прописанный устав, и как-то неудобно было наградить таким орденом за участие в непонятной – или, если быть точным – совсем понятной спецоперации.

А в случае с присвоением звания героя все совершенно иначе. Так в одном и том же списке оказались люди, которые совершали самые настоящие подвиги на полях сражений, чекисты, которые за этими людьми шпионили или объявляли их «врагами народа», и заурядные партийные чиновники, которые вешали себе на грудь одну за другой золотые звезды за юбилей.

Какое-то время присутствовало некое подобие стыда – и чекистов с партработниками часто награждали «параллельной» звездой героя социалистического труда. Но потом стыд был окончательно утерян. И эта преемственность потери стыда – то, что сближает бывшие советские республики с Советским Союзом. Если вы просто прочитаете список героев России и героев Украины, вы поймете, о чем я.

И, конечно, уже в путинские времена восторжествовала любовь к тайным указам, к героям, о которых вы не найдете никакого упоминания в официальной документации – потому что они засекречены так, как в советское время были засекречены руководители космической программы.

Обычные отравители, единственной функцией которых является разбрызгивание яда в чужих городах, по степени секретности и героизма приравниваются к Сергею Королеву. И это – вполне логично. Потому что если советские руководители считали главным достижением своего государства космическую программу и sputnik, то главное достижение путинской России – это novichok.

Виталий Портников, Крым.Реалии