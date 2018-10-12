Выборы в Люксембурге: партия премьера может потерять большинство в парламенте 12.10.2018, 18:07

Выборы состоятся в воскресенье.

Партия премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля может потерять большинство в парламенте после выборов, которые состоятся в воскресенье.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на Politico.

Беттель занимает должность с 2013 года, а его "Демократическая партия" вместе с партией "Зеленых" и Люксембургской социалистической рабочей партии образовала "гамбийскую коалицию" - такое название ей дали из-за сочетания партийных цветов и их сходства с флагом африканской страны. Это первая трехпартийная коалиция в истории Люксембурга.

Последние опросы свидетельствуют о том, что партия Беттеля и "Зеленые" могу потерять позиции в парламенте, тогда как рейтинги оппозиционной Христианско-социальной народной партии (CSV) растут.

По люксембургской системе, даже если CSV увеличит свою долю депутатов в парламенте, ей, скорее всего, все равно придется вступать в коалицию, чтобы получить 31 место в 60-местном парламенте и сформировать правительство.

Лидер CSV Клод Визелер заявил, что согласится вести переговоры о формировании коалиции со всеми партиями, кроме ультраправой "Альтернативной демократической реформистской партии" (ARD).

Следует отметить, что люксембуржцы составляют только 52% населения страны и только они имеют право голоса. То есть за состав будет голосовать только половина жителей страны. Голосование в Люксембурге является обязательным для граждан.