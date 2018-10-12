Почему Путин вдруг захотел снижения цен на нефть Андрей Гурков, «Немецкая волна»

12.10.2018, 20:36

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Разве России не нужны нефтедоллары?

На мировом рынке резко подорожала нефть. За год цены выросли более чем на 50 процентов, только за два последних месяца - примерно на 20 процентов. Котировки европейского сорта Brent достигли 85 долларов. Так дорого баррель не стоил с осени 2014 года. Эксперты уже заговорили о возможном скачке до 100 долларов.

Путин, Медведев и Новак против "завышенных цен"

Казалось бы, в Москве - в Кремле и правительстве РФ - должны были бы радоваться: растет поток нефтедолларов. Вместо этого руководство страны встревожено. Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью радиостанции Business FM предупреждает, что сегодня "существуют риски" (!), что "нефть может подняться до 100 долларов".

Премьер РФ Дмитрий Медведев в статье для "Вопросов экономики" подчеркивает, что Россия при заключении соглашения ОПЕК+ о совместном сокращении добычи вовсе не стремилась "к завышенным ценам" и "перегреву рынка", а только к балансу спроса и предложения.

Однако самое радикальное заявление прозвучало из уст президента РФ. На пленарном заседании проходившей в Москве в начале октября "Российской энергетической недели" Владимир Путин сообщил представителям мировой энергетики, что "нас вполне устроит: 65–70–75 долларов за баррель" (здесь и далее цитаты по официальному сайту Кремля). Тем самым глава государства по сути дела высказался за снижение цен на главный экспортный товар своей страны примерно на 10-20 процентов. Почему?

Трамп грозит картелю ОПЕК и другим участникам ценового сговора

Возможных объяснений по меньшей мере три, и они вовсе не исключают друг друга. Вспомним для начала, в каком контексте Владимир Путин сделал 3 октября свое (звучащее уж очень непривычно для российской аудитории) заявление о том, что неплохо было бы снизить цену на нефть. Он отвечал ведущему пленарного заседания энергетического форума. "Президент Трамп, как Вы сказали, считает, что это цена высокая. Мне кажется, что он отчасти прав", - согласился президент России.

Уточним: президент США не просто считает нынешние цены на нефть слишком высокими - он ими крайне недоволен. Ведь из-за них в автомобильной Америке заметно подорожал бензин, что не нравится избирателям, а им 6 ноября голосовать на выборах в Конгресс, и Трамп рассчитывает на убедительную поддержку своей партии и своего курса. Поэтому он неоднократно - и в "Твиттере", и в своей речи на Генассамблее ООН 25 сентября, и в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом 30 сентября - весьма жестко требовал от стран ОПЕК отказаться от ценового сговора и увеличить добычу.

Так, с трибуны ООН он обвинил членов картеля, что они "обкрадывают весь остальной мир", и в очередной раз недвусмысленно напомнил, что США "защищают многие из этих государств ни за что", а те потом задорого продают Америке нефть. России, в отличие от арабских стран, Вашингтон грозить сокращением военной помощи не может, но он (по другому поводу) готовит сейчас новые санкции против РФ и еще, похоже, не определился со степенью их жесткости. В такой ситуации лишний раз дразнить импульсивного и непредсказуемого Трампа дорогой нефтью - не в интересах Москвы.

Так что непривычная вербальная озабоченность российских руководителей дороговизной нефти (и реальное наращивание добычи вместе с Саудовской Аравией и ОАЭ) может быть продиктована внешнеполитическими соображениями.

Рост цен на горючее: Кремль опасается бензиновых протестов?

Другая причина озабоченности - внутриполитическая: цены на бензин в самой России. Они сделали большой скачок еще нынешней весной, что уже тогда вызвало недовольство автомобилистов. В сентябре удорожание топлива возобновилось, но теперь уже в кардинально изменившейся общественно политической атмосфере: люди раздражены пенсионной реформой, рейтинг Путина резко упал, в разных регионах прошло протестное голосование.

В этой ситуации дальнейшее удорожание нефтепродуктов, которое бьет по карманам не только автомобилистов, но и всего населения, поскольку увеличивает издержки сельскохозяйственных и транспортных предприятий и тем самым ведет к росту цен на продукты питания и многочисленные потребительские товары, может стать для Кремля серьезной политической проблемой, потребовать усиления государственного вмешательства в экономику и увеличения расходов на субсидии.

Правительство уже приняло необходимые меры по удержанию цен на топливо и будет сдерживать их и дальше, "мы не бросим эту тему, даже не беспокойтесь", заверял Владимир Путин 9 октября работников сельхозпредприятия "Рассвет" в Ставропольском крае, сообщивших ему, что дизельное горючее за год подорожало на 30 процентов. А Дмитрий Медведев добавил, что правительство уже выделило в этом году аграриям дополнительно (!) 5 миллиардов рублей на покупку горюче-смазочных материалов, и не исключил, что эта сумма еще больше возрастет.

В данный момент российским энергетическим компаниям очень выгодно отправлять нефть за рубеж: там сейчас особо высокие цены, при этом на родине - особо низкий курс рубля. Заставить экспортеров в таких условиях замораживать и тем более снижать внутренние цены - задача крайне непростая, без жесткого и отпугивающего весь бизнес административного давления с ней не справиться. Однако ее решению могли бы способствовать более низкие мировые цены. Вот в Кремле, видимо, и решили, что некоторое удешевление нефти сейчас - меньшее зло по сравнению с возможной новой волной протестов: теперь уже не пенсионных, а бензиновых.

Фатих Бироль бьет тревогу из-за угрозы мировой экономике

Вполне возможно, что в Москве снижение мировых цен на нефть сочли желательным еще по одной причине. Назовем ее общеэкономической или глобальной. Видимо, окончательно прошли те времена, когда в столице России наивно мечтали о безудержном росте нефтяных котировок, как это делал десять лет назад глава "Газпрома" Алексей Миллер, восторженно предсказывавший цену барреля в 250 долларов.

Похоже, российские руководители после двух рецессий в 2009 и 2015-2016 годах наконец-то осознали то, что саудовские шейхи поняли уже достаточно давно: нельзя допускать, чтобы важнейший на планете энергоноситель становился слишком дорогим, потому что это ввергает мировую экономику в кризис, ведет к резкому падению глобального спроса на нефть и оборачивается обвалом ее котировок, от чего больше всего страдают сами экспортеры.

В настоящий момент тот рубеж, за которым цены на нефть становятся угрозой для развития мировой экономики, находится примерно на уровне 85 долларов. Во всяком случае, так считает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Именно 9 октября, когда этот рубеж был пробит, он призвал страны ОПЕК к широкомасштабному расширению добычи: "Мы все должны понимать опасную ситуацию: нефтяные рынки вступают в красную зону". Особую тревогу эксперта вызывает то, что удорожание нефти произошло на фоне начавшегося снижения экономической динамики на планете.

Санкции США против Ирана и обвал добычи в Венесуэле

Конечно, нынешний взлет цен на нефть вызван не только картельным соглашением ОПЕК+, участники которого, возможно, несколько перегнули палку. Очень важную роль сыграли выход США из "ядерной сделки" с Ираном, расширение санкций против этой страны и угроза Вашингтона подвергнуть штрафным мерам государства и компании, которые будут покупать иранскую нефть. Владимир Путин и другие российские политики совершенно справедливо указывают, что дисбаланс между спросом и предложением на мировом рынке в значительной мере возник именно из-за этого. Другой важной причиной разбалансировки стало катастрофическое падение добычи в Венесуэле, где терпит окончательный крах попытка создать латиноамериканский вариант социализма.

Срочно закрыть две эти крупные бреши предстоит теперь ведущим производителям нефти, прежде всего - Саудовской Аравии и РФ. Судя по всему, Владимир Путин осознал, что России в собственных средне- и долгосрочных интересах следует по возможности сбить нынешние мировые цены или хотя бы не допустить их дальнейшего роста.

Что такая смена приоритетов в Кремле означает для рядовых россиян? Им предстоит распрощаться с надеждой на автоматическое повышение благосостояния по мере дальнейшего роста мировых цен на нефть. Его не будет, его предотвратят совместными усилиями с участием России, котировки уже падают. Так что улучшать жизнь придется какими-то другими способами.

Андрей Гурков, «Немецкая волна»