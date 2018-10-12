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Видеофакт: Макрон, Трюдо и Пашинян станцевали на ужине в Ереване

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  • 12.10.2018, 20:57
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Лидеры Франции, Канады, Армении и других стран станцевали под армянскую музыку.

На официальном ужине, посвященном 17-му саммиту Международной организации франкофонии, лидеры Франции, Канады, Армении и других стран станцевали под армянскую музыку. Видео танцев опубликовано на Youtube.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо вместе танцевали во время ужина в Ереване вечером 11 октября, передает Liga.net.

В этот же вечер Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook селфи с Макроном, Трюдо, принцем Монако и другими участниками саммита.

На саммит сотрудничества франкоязычных стран приехали делегации из 84 стран мира.

Похоже, публичные танцы европейских лидеров становятся трендом. Лидирует в этом вопросе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Глава британского правительства начала с того, что танцевала с африканскими скаутами. Затем Мэй, пританцовывая под звуки песни Dancing Queen группы ABBA, вышла на сцену перед однопартийцами. А 8 октября уже и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, начиная выступление в Брюсселе, сделал несколько танцевальных движений, напоминающих танец премьера Великобритании.


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