Британия обещает придерживаться санкций ЕС и без сделки о Brexit 12.10.2018, 22:46

Британия также будет работать с ЕС для возможного введения новых санкций.

Великобритания будет придерживаться экономических санкций ЕС после того, как покинет блок 29 марта 2019 года, даже если не договорится об условиях Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Если Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения, мы обеспечим соблюдение всех санкций ЕС, принятых на момент нашего выхода из блока", - сообщило правительство в одном из технических докладов, посвященных подготовительному процессу к сценарию, в котором переговоры о Brexit сорвутся.

Великобритания сообщила, что она будет работать с ЕС для возможного введения новых санкций в представляющих взаимный интерес вопросах после того, как страна покинет блок.

Напомним, в Великобритании министр по вопросам Brexit Доминик Рааб заявил, что он уверен в достижении соглашения с Европейским союзом в ближайшие месяцы и отметил, что правительство должно занять свои позиции на переговорах.

Ранее президент Европейского совета Дональд Туск повторно предложил Лондону заключить всеобъемлющие соглашения по безопасности и торговле для урегулирования этих сфер после Brexit.

Кроме того, премьер Британии Тереза Мэй заявила, что ее страна не боится выхода из ЕС без соглашения о сотрудничестве.

Также Мэй заявляла, что переговоры по Brexit зашли в тупик. Мэй считает, что Евросоюз должен предложить альтернативу ее предложениям по Brexit.