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«На БелАЭС произошла авария с выбросом в атмосферу радиоактивной среды»

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  • 13.10.2018, 10:08
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Фото: МЧС

Фото и видео с учений МЧС.

12 октября МЧС провели показательные учения по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций. На 9 площадках были разные сценарии ЧП: спасатели тушили горящие резервуары с нефтепродуктами, проводили поисково-спасательные работы, справлялись с ДТП на железной дороге и многое другое. Как это было — в фото и видео.

Фото: МЧС

«По тактическому замыслу учений был выбран невероятный вариант развития событий, при котором на одном из блоков БелАЭС произошла тяжелая авария с выбросом в атмосферу радиоактивной среды и отказом системы аварийного охлаждения», — сообщается на сайте МЧС.

Фото: МЧС

Цель учений — проверка готовности к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, отработка на практике первоочередных аварийно-спасательных работ при ядерных или радиационных авариях.

Наблюдателями выступили представители республиканских органов госуправления и участники миссии EPREV — эксперты МАГАТЭ.

Фото: МЧС

В 8 по 20 октября в Беларуси работает миссия МАГАТЭ по рассмотрению аварийной готовности и реагирования. Специалисты рассматривают то, как Беларусь будет реагировать в случае аварии, в том числе спровоцированной экстремальными природными воздействиями.


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