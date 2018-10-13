На плитку деньги есть, а на обещанную помощь - нет 13.10.2018, 10:41

Многодетным семьям до сих пор не выплатили матпомощь к школе.

В редакцию gomel.today обратились родители многодетных семей, которые до сих пор не получили материальную помощь к школе. Уже середина октября, заявления на помощь были написаны еще в конце августа, но денег все нет.

14 марта 2016 года правительством Республики Беларусь постановлением № 200 была утверждена госпрограмма «Здоровье народа и демографическая безопасность РБ» на 2016-2020 годы, предусматривающая выплату единовременной материальной помощи к учебному году многодетным семьям на каждого ребенка-школьника. Сумма для школьника в Гомельской области составляет около 45 рублей.

Родители обратились в бухгалтерию управления по социальной защите населения, где получили ответ: «Нет денег в бюджете».

Разумеется, в виду последних новостей, что администрация собирается отремонтировать свой гараж за 400 тысяч долларов, возникает вопрос — почему для одних и новый гараж с машинами, и крыльцо с подогревом, а для других нет даже того, что сами обещали?

Чтобы получить материальную помощь как многодетная семья, необходимо было обратиться в территориальный центр социального обслуживания, подать сведения о количестве детей и их обучении в учреждении образования. Многие родители сделали это еще до начала учебного года. Некоторым родителям подать заявку подсказали сами работники соцслужбы. Но совсем недавно выяснилось, что в этом году эти выплаты не стоят в приоритете города.

Журналисты обратились в бухгалтерию финуправления социальной защиты населения. Возможно, это счастливая случайность, но именно 12 сентября город выделил деньги на выплаты многодетным семьям: «Раньше задержек не было. Почему в этом году — мы не знаем. Но уже сегодня нам позвонили и сказали, что деньги выделили, но нам на счет они еще не поступали. Планируем к концу недели со всеми рассчитаться», — прокомментировали в ведомстве задержку выплат.