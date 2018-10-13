В Молдове отложили голосование по евроинтеграции 4 13.10.2018, 11:15

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Депутатам дали время на раздумья.

В Молдове парламент отложил голосование по вопросу о включении в Конституцию синтагмы о европейской интеграции в качестве единого стратегического вектора развития государства.

Об этом сообщил спикер парламента Андриан Канду по итогам прошедших парламентских дебатов, передает в субботу, 13 октября, Укринформ.

"Я разочарован тем, что произошло в парламенте. Политические и партийные интересы были поставлены выше национальных интересов Молдовы. Следуя известной поговорке о том, что мудрость приходит с годами, предлагаю перенести голосование по этому вопросу на неделю", - отметил Канду.

Спикер выразил надежду, что предоставленное парламентариям время позволит им осознать, что включение вектора евроинтеграции в Конституцию - уникальный шанс сделать вектор интеграции в ЕС необратимым, ради будущих поколений Молдовы.

Отмечено, что 12 октября в парламенте Молдовы обсудили законодательную инициативу правящей коалиции во главе с Демократической партией о включении синтагмы о европейской интеграции в Конституцию в качестве единого стратегического вектора развития страны.

В то же время против этой инициативы выступили депутаты от фракций социалистов, либералов и либерал-демократов. Согласно молдавскому законодательству, для внесения поправок в Конституцию нужны голоса 67 (из 101) депутатов парламента.

Ранее в Молдове Конституционный суд временно отстранил президента Игоря Додона от исполнения обязанностей главы государства.