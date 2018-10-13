Завтра в Беларуси будет +20 13.10.2018, 12:21

До 20 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 14 октября.

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 1-7 градусов выше нуля, в отдельных районах ожидаются заморозки от нуля до 2 градусов. Днем будет 14-20 градусов тепла.