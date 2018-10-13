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Назван фрукт для поддержания здоровья осенью

  • 13.10.2018, 14:33

Чтобы не заболеть осенью, нужно есть груши.

В грушах содержатся элементы, дающие сильнейший эффект для укрепления лейкоцитов. Данные кровяные клетки оберегают от влияния эндогенных и экзогенных веществ. Помимо того, груши содержат медь, из-за чего улучшается освоение важных для здоровья микроэлементов. Также этот фрукт порадует пектином, что позитивно воздействует на функционирование печени и почек. Он же стимулирует вывод из организма продуктов переработки, включая разные токсины, пишет newsyou.info.

Груши благодаря своему очищающему свойству и насыщенности волокон эффективно помогают от переедания и набора дополнительных килограммов, что актуально осенью и зимой. Варенье из этого фрукта окажет помощь пациентам с болезнями почек и циститом.

В связи с осенним периодом года актуально не заболеть, и поэтому медики назвали ряд продуктов для сохранения здоровья. Ими являются красный лук, капуста кале, брокколи, красные яблоки и черника. Стоит помнить по куриный суп, который оказывает противовоспалительное действие на верхние дыхательные пути.


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