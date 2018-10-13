В Эстонии прокуратура взялась за турфирмы с поездками в Крым 2 13.10.2018, 15:19

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Турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон.

В Эстонии прокуратура открыла уголовное дело против пяти туристических фирм, которые подозреваются в организации поездок в оккупированный Россией Крым. Об этом сообщает Postimees.

В офисах этих фирм провели обыски.

Пятерых представителей компаний допросили, им предъявили подозрения и отпустили.

Отмечается, что эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. В прокуратуре напомнили, что после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году ЕС ввел санкции. Они предусматривают, в частности, запрет на оказание туристических поездок.

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.