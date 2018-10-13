Глава МВФ об исчезновении саудовского журналиста: Появляются сообщения об ужасающих вещах 13.10.2018, 17:04

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Джамаль Хашогги

Эр-Рияд должен доказать свою невиновность.

Как заявил Гутерриш редактору отдела экономики Би-би-си Камалю Ахмеду в кулуарах совещания МВФ и Всемирного банка на острове Бали, он опасается, что подобные инциденты в будущем могут стать «новой нормой».

- Мы должны знать, что именно произошло, кто конкретно несет ответственность за это [...] Таких инцидентов становится все больше, поэтому международное сообщество должно ясно заявить о том, что это неприемлемо, - сказал генсек ООН.

Накануне появилась информация, что власти Турции располагают аудио- и видеозаписями, доказывающими, что журналист был убит в здании консульства. В СМИ также появились подробности убийства.

Власти Саудовской Аравии назвали все эти утверждения лживыми и заявили, что сами хотят узнать всю правду о случившемся. Они последовательно отвергают обвинения в убийстве журналиста.

- Информация, которая муссируется в СМИ, о якобы наличии приказов убить его - вранье и обвинения, под которыми нет никаких оснований, - сказал глава МВД Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Сауд бен Наиф бен Абдельазиз.

Министр отметил, что Саудовская Аравия сотрудничает с Турцией в расследовании этого дела через совместную группу экспертов и другие официальные каналы.

Что произошло?

Джамаль Хашогги, известный критик правящей династии в Эр-Рияде, зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле днем 2 октября. С тех пор его никто не видел.

Хашогги зашел в консульство, чтобы завершить процедуру развода, что дало бы ему возможность жениться на своей турецкой невесте, Хатице Ченгиз. Как сообщали СМИ, перед тем как войти в здание, журналист попросил ее поднять тревогу, если он не выйдет через четыре часа. Ченгиз прождала Хашогги у входа 11 часов.

В пятницу близкий к спецслужбам Турции источник Би-би-си сообщил, что у турецких властей есть видео- и аудиозаписи, доказывающие, что журналист был убит в консульстве.

Газета Washington Post, ссылаясь на неназванных турецких чиновников, также написала о доказательствах убийства Хашогги, которые есть в распоряжении властей Турции.

- Там слышен его голос и голоса мужчин, говорящих на арабском, - рассказал источник газеты о содержании записей. - Слышно, как его допрашивают, пытают, а затем убивают.

По данным источников издания, в здании консульства журналиста убили, а его тело расчленили. Как сообщили источники газеты Guardian, останки якобы вывезли с территории на машинах с дипломатическими номерами и закопали возле резиденции консула, расположенной неподалеку от консульства.

Как сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах, момент убийства и допрос журналиста записались на его смарт-часы Apple Watch.

По данным издания, перед входом в консульство Хашогги оставил своей невесте айфон (его нельзя проносить внутрь), а часы перевел в режим записи.

В итоге аудиозапись была передана на смартфон, с которым синхронизировались часы, а затем автоматически загружена в облачное хранилище iCloud.

Реакция

Через десять дней в Эр-Рияде должен стартовать крупный инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), однако из-за пропажи журналиста ряд влиятельных компаний и СМИ уже отказались от участия в мероприятии.

О своем отказе уже заявили президент Всемирного Банка Джим Ким, глава Uber Дара Хосровшахи, телеканалы Си-эн-эн и Си-Эн-Би-си, издания Financial Times, New York Times и Economist.

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что пока не отказывается от своих планов посетить саудовскую конференцию, однако будет очень внимательно следить за новостями о журналисте.

- Появляются сообщения об ужасающих вещах, и я в ужасе, - сказала Лагард журналистам. - Но я должна вести дела МВФ во всех уголках мира и с многими правительствами.

Аналогичную позицию занял и министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон прервал переговоры с королевским фондом об инвестициях на сумму в один миллиард долларов.

Правозащитная организация Amnesty International потребовала от саудовских властей предоставить информацию о Хашогги, заявив, что Эр-Рияд «виновен по меньшей мере в насильственном исчезновении журналиста».

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не говорил с королем Саудовской Аравии Салманом о пропаже журналиста, но скоро ему позвонит.

- Это очень серьезная вещь, и мы очень серьезно ей займемся, - цитирует Трампа Рейтер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сказал, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста.

В то же время главы МИД Бахрейна и ОАЭ поддержали Саудовскую Аравию. По их версии, цель скандала - навредить Саудовской Аравии, а не желание раскрыть правду.