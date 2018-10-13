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Как белорусские фанаты вернулись на матчи сборной

  • 13.10.2018, 17:57

Болельщики сборной Беларуси по футболу активно используют национальную символику.

Последний месяц у В-12 получился насыщенным. Давайте обо всем по порядку, пишет «Трибуна».

Вернулись после долго перерыва

В матче с Сан-Марино, которым Беларусь начинала борьбу в Лиге наций, активные болельщики из группировки B-12 впервые за долгое время появились на фан-секторе. Около сотни человек в красных или белых футболках мощно поддерживали парней Криушенко. На «Динамо» жглись фаеры и звучали песни «Купалінка», «Воины света», «Тры чарапахі», патриотический заряд «Жыве Беларусь!». Антураж также создавали баннер «Гонар Айчыны» и находящееся рядом полотнище с «Пагоней».

Впрочем без происшествий не обошлось. Некоторые фанты взяли с собой бело-красно-белые флаги. Но использование национальной символики понравилось не всем. Сообщалось, что именно она стала поводом для задержания некоторых болельщиков. За пиротехнику также вывели нескольких фантов. 

После матча людей с фан-сектора не выпускали 10 минут.

Зажгли в Молдове

В Кишеневе высадился внушительный десант белорусских фанов. Перед матчем они шумно прошлись к стадиону.

На «Зимбру» белорусы вели себя еще более раскрепощенно, чем дома на «Динамо». Гостевой сектор выглядел внушительно и был украшен БЧБ-флагами. 

Пиро-шоу стадион «Зимбру» тоже увидел. Под гимн Беларуси фанаты жгли пиротехнику и развернули бело-красно-белый флаг. 

Матч прошел без происшествий, но позже неприятность все-таки случилась. УЕФА наказал сборную Беларуси штрафом 3 000 евро за использование фанатами фаеров во время игры.

Покинули сектор на матче с Люксембургом

Во вчерашней игре проблемы у ультрас начались еще перед матчем. Правоохранители не пропустили на стадион барабан и растяжку «Гонар Айчына», которая была внесена в реестр и регулярно присутствовала на матчах «националки». Также сообщалось о запрете фанатской атрибутики с БЧБ и «Пагоней». В знак протеста большая часть фанатов ушла с сектора. Остались примерно 30 человек, которые досмотрели игру до конца.


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