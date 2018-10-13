Аварии, ставшие системой Егор Седов

13.10.2018, 19:22

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Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Российская космонавтика отброшена.

Тезисно по "Союзу МС".

1. Аварии случаются у всех и всегда. И Илон Маск не исключение. И у американцев случались аварии и прежде (и, как верно напоминают, по крайней мере, гибели экипажа "Челленджера" в 1986-м можно было избежать, если бы имелась аварийно-спасательная система с отделением кабины). И в СССР было на начальном этапе (при великом Королеве) множество аварий техники (о которых, конечно, не говорилось). Случались они и потом.

2. А вот системой, да еще и на технике, работающей десятками лет, уже освоенной от и до, аварии становятся не у всех и не всегда. И вот это - главное о вчерашней неудаче с "Союзом МС-10". И о других неудачных запусках (беспилотных).

3. В чем (и в ком) причины такой системности, комментаторы сообразили сразу же. Некоторые - еще до сообщения о приземлении спускаемого аппарата.

4. Вряд ли можно утверждать, что "российская космонавтика отброшена этой аварией на десятки лет". Такого не было ни в 1975-м (примерно такая же авария "Союза-18-1"), ни в 1983-м (авария на стартовой площадке, тоже была задействована система аварийного спасения). Тем не менее, график полетов сбит (следующий предположительно назначен на конец декабря - как-то надо менять экипаж на МКС).

5. Российская космонавтика отброшена даже не аварией, а тем, что космонавтику не сильно хотели развивать. Идея примерно та же, что и для существования сырьевого государства: нефть - дорогая, на наш век хватит, диверсификация экономики и развитие несырьевого бизнеса... а зачем? Ведь получается примерно то же: есть извозчики, европейцы-американцы-японцы платят деньги за извоз... вот и хорошо. Но хорошо (как и с сырьем) не навсегда.

6. Имиджу "безупречной российской пилотируемой техники" действительно нанесен невосполнимый урон. И не забываем: на 2019-й год (американцы не спешат, тестируя все до малейших деталей) назначено испытание сразу двух американских систем, которые предполагается использовать для доставки экипажей на МКС. (Мы знаем прежде всего про "Дракон" Маска и "SpaceX", но в США реально работает антимонопольное законодательство, так что будет еще и "Старлайнер").

Егор Седов, "Фейсбук"