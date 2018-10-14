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Главный редактор «Эха Москвы» Венедиктов госпитализирован

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  • 14.10.2018, 16:31
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Алексею Венедиктову провели операцию на почке.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил 14 октября, что его экстренно госпитализировали и провели операцию на почке.

Операция прошла успешно, написал Венедиктов в своем телеграм-канале, добавив, что ему «придется неделю понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты».

Главный редактор «Эха Москвы» сообщил, что чувствует себя «относительно неплохо», и выразил благодарность врачам и всем, кто желает ему скорейшего выздоровления.

Другие подробности Венедиктов сообщать не стал.


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