закрыть
14 октября 2018, воскресенье, 19:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Врачи в Москве провели акцию против коррупции в здравоохранении

  • 14.10.2018, 19:10
Фото: EPA

Митинг организовали три профессиональных объединения медработников РФ.

Московские врачи провели акцию протеста "Против лжи и коррупции в здравоохранении". Митинг организовали три профессиональных объединения медработников профсоюз "Действие", Альянс врачей и Лига защиты врачей, сообщает корреспондент “Радио Свобода”. Мэрия Москвы согласовала мероприятие.

Организаторы заявили, что эта акция должна стать началом всероссийской кампании за права врачей и пациентов. По словам протестующих, в медицинских учреждениях все чаще увольняют опытных врачей. Митингующие пожаловались на коррупцию, финансовые нарушения, недостаток медикаментов и обследований, а также на дефицит специалистов.


популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников