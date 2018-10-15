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«Все указывает на то, что путинский режим начал падать»

  • 15.10.2018, 8:38
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АНДРЕЙ ЗУБОВ
ФОТО: PRAVMIR.RU

Кремль терпит одно постыдное поражение за другим.

Режим президента России Владимира Путина оступился и обречен. Такое мнение выразил российский историк, оппозиционер Андрей Зубов в эфире Espreso.TV.

"Сейчас все указывает на то, что путинский режим начал падать. В 2014 году, как это ни прискорбно для Украины, он был на подъеме. Сейчас он терпит одно постыдное поражение за другим", – рассказал он.

Оппозиционер перечислил недавние провалы российской власти. "Тот же Солсбери с раскрытием агентурной сети. В Сирии режим, который ты поддерживаешь, сбивает твой собственный разведывательный самолет, гибнут 15 людей. Сейчас взлет ракеты, и впервые, по-моему, за все время, ракета-носитель настолько плохая, что не смогла вывести орбитальный корабль. Это только часть. Естественно, абсолютно бессмысленный подъем пенсионного возраста", – перечислил Зубов.

Политик подчеркнул, что у России много проблем, однако высокие цены на нефть позволяли властям не повышать пенсионного возраста. "Это была абсолютная ошибка путинского режима. Даже с его точки зрения... Наконец, вот эта автокефалия [православной церкви] в Украине, это тоже ужасная пощечина имперской советской церкви, которая была создана [Иосифом] Сталиным в сентябре 1943 года. Вот именно для этой церкви, которая была послушным орудием коммунистического режима, для нее наступают последние черные дни", – рассказал историк.

Он уточнил что православная церковь в России останется, но она будет отличаться от нынешней "советской церкви". "Умирает не путинский режим, умирает советское государство... А Путин лишь его образ и представитель", – подчеркнул Зубов.

По мнению историка, нынешний режим в России "не доживет до 2024 года". "Если не этот, то следующий год будет решающим для России и поворотным для ее политической системы", – подытожил он.


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