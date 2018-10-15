Брестчане на Площади: «Милиция – оккупанты!» 9 15.10.2018, 9:52

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На акции в Бресте были возрождены традиции польской «Солидарности».

В Бресте на площади Ленина состоялась несанкционированная властями города акция противников завода аккумуляторных батарей, который строится под Брестом, сообщает «Радыё Рацыя».

На площадь вышло около 120 человек. За несколько дней до этого в социальных сетях и специализированных группах открыто распространялась информация с призывами выйти на Площадь и выразить свою гражданскую позицию.

В течение всего мероприятия милиция никого не трогала, люди спокойно развернули транспарант с надписью «Нет заводу АКБ», все желающие могли выступить и донести до присутствующих собственную точку зрения.

Правда, к моменту начала мероприятия поступила информация о задержании Дмитрия Бекалюка.

Помимо прочего, выступающие напомнили, что все попытки организовать официальное мероприятие не имели успеха.

После того, как акция закончилась, милиция арестовала несколько человек, включая Николая Статкевича, который приехал в Брест поддержать протестующих. Часть людей, по примеру акций польской «Солидарности» предложила самостоятельно всем желающим пройти в расположенный неподалеку автозак.

При этом те люди, которые остались на площади, скандировали «Милиция - оккупанты!».

К вечеру в здании РОВД было около 10 задержанных, задержанного ранее Дмитрия Бекалюка отпустили. Среди задержанных – Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Виталий Козак, Владимир Мороз, Григорий Погарцев, Людмила Карчевская, Дмитрий Андросюк, Роман Кисляк.