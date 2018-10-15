Митингующие в Ингушетии: Будем стоять до конца 15.10.2018, 12:51

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Фото: RFE/RL

Тысячи человек продолжают бессрочную акцию на Кавказе.

11-й день продолжается митинг протеста в Ингушетии. Несколько тысяч человек вышли на бессрочную акцию из-за несогласия с решением установить границу республики с Чечней без учета мнения населения. Свои требования делегаты митинга озвучили на встрече с представителями президента России, которые пообещали возобновить переговоры после анализа полученной информации, сообщает «Кавказ. Реалии».

8 октября митинг, начинавшийся как стихийная акция протеста, получил статус санкционированного. В этот же день представители оргкомитета митинга выехали в г. Пятигорск на встречу с полпредом президента РФ в СКФО Александром Матовниковым и начальником Управления по внутренней политике администрации президента России Андреем Яриным. Помимо членов ингушской делегации на переговорах присутствовал спикер чеченского парламента Магомед Даудов, рассказавший о том, какая работа предшествовала подписанию соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, акцентировав внимание собравшихся на том, что вопрос решался с учетом братских отношений между двумя народами и взаимных уступок с обеих сторон.

Провести исторический анализ определения границы между республиками с демонстрацией карт и документов ингушским делегатам не дали, но в течение нескольких часов внимательно выслушали все их претензии к руководителю Ингушетии и местному правительству. При этом представители федеральной власти объяснили делегатам, что для Кремля абсолютно неприемлемо требование об отставке главы республики Юнус-Бека Евкурова. Второй раунд переговоров должен состояться 16 октября и, по всей видимости, разговор будет носить более предметный характер, чем это было в первый раз.

А тем временем митингующие безуспешно пытаются повлиять на депутатов местного парламента с тем, чтобы они отменили результаты своего голосования по ратификации скандального соглашения.

Парламентарии сделали три попытки провести заседание по данному вопросу, и все три попытки срывались из-за отсутствия кворума. До сих пор невозможно понять, сколько депутатов голосовали за соглашение, а сколько против. 10 октября, во время очередной неудачной попытки отменить итоги голосования, пять депутатов покинули зал заседания, не желая признавать итоги голосования сфальсифицированными, но только трое из них перед уходом заявили, что поддерживают главу республики и не собираются менять своего решения. Еще несколько депутатов находятся в постоянном контакте с оргкомитетом митинга и всячески высказывают солидарность с требованиями протестующих. Остальные парламентарии ушли на больничный или пытаются избавиться от ответственности путем сложения своих полномочий.

Если бы не нерешительность депутатского корпуса, митингующим, возможно, не пришлось бы несколько дней пребывать в круглосуточном режиме ожидания на площадке перед зданием государственной телерадиокомпании, корреспонденты которой, к слову сказать, не торопятся освещать данное событие непосредственно с места его проведения.

Конечно, люди, вышедшие на бессрочную акцию протеста, устают. Количество их варьируется от времени суток, и если днем можно вести речь о нескольких тысячах, то на ночь остается всего лишь несколько сот человек. Но количество людей на площади не является показателем их настроя и тем более показателем того, сколько на самом деле людей поддерживает акцию протеста.

Так, например, 12 октября на призыв приехать в Магас и совершить вместе с митингующими коллективную пятничную молитву откликнулось очень большое количество людей. По разным оценкам в джума-намазе приняло участие от 30 до 50 тысяч человек.

Представители оргкомитета неоднократно заявляли о своей готовности к любому развитию ситуации, в том числе, и к силовому разгону акции протеста. Они также не исключают уголовного преследования активистов по надуманным обвинениям. Возможные репрессии не пугают организаторов митинга, они готовы идти до конца и уже подали заявку на продление согласованной акции протеста, срок которой истекает 15 октября.

Любую посильную помощь митингующим оказывают простые жители республики: перечисляют деньги для нужд митинга, приносят еду и теплые вещи. Несколько граждан на этой неделе направили административные иски в районные суды с требованием признать незаконным решение парламента Ингушетии от 4 октября, попросив суд истребовать в Народном собрании Ингушетии протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования и использованные при голосовании бюллетени, а также запретить главе республики исполнять соглашение об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и признать его действия по заключению этого соглашения незаконными.

Впрочем, сам ответчик в интервью телеканалу РБК пообещал не разгонять митинг силовыми методами, но отказывается признавать ошибочность своего решения. Евкуров намерен усилить разъяснительную работу среди населения, в том числе, и в виде открытой дискуссии с представителями оргкомитета митинга.