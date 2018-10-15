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Выпускнику обещали освобождение от распределения – а насчитали долг в $16 тысяч

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  • 15.10.2018, 14:16
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Фото: budny.by

Как государство «кинуло» молодого специалиста.

Выпускник Академии авиации рассказал сайту Charter97.org свою историю.

В конце 2012 года Конституционный суд разрешил выпускникам не возмещать плату за обучение, если вместо распределения они пойдут в армию по контракту.

Заместитель председателя Конституционного суда Республики Беларусь Ольга Сергеева в одном из интервью подтвердила, что «решение действует и государственные органы, которых касается это решение, должны принимать меры по его исполнению».

Принимая во внимание данную информацию выпускник Белорусской государственной академии авиации Виктор Войтехович принес в учебное заведение документ, что в случае положительного прохождения медкомиссии, его берут на контрактную службу в Вооруженные Силы. Юрист Академии сказал, что все будет хорошо и служба по контракту пойдет вместо обязательного распределения.

Молодой человек подписал контракт, но через три месяца службы в армии его вызвали в Академию авиации, где уже заявили, что так делать нельзя и ему необходимо отработать по распределению. Со слов Виктора сделать это было уже поздно, так как расторгнуть контракт с Министерством обороны тяжело. Начались судебные тяжбы с академией по возмещению затрат на обучение. Молодой человек настаивал, что он служил по контракту и есть решение Конституционного суда от 14 ноября 2012 года №778 «О возмещении средств, затраченных государством на подготовку выпускников учреждений высшего и иного образования, при их добровольном поступлении на военную службу». Но все безуспешно: суд назначил ему выплату в размере 40 000 рублей.

После очередного суда, который прошел в мае 2018 года, сумму уменьшили на 6000 тысяч рублей, но бланк с расчетами прислали пустой. За что насчитали такую огромную сумму, определить невозможно.

Теперь для погашения долга ежемесячно удерживается 50% от зарплаты. Виктор не согласен с таким решением, можно еще подать кассацию, но денег на оплату госпошлины у парня нет... Пробовал он писать и в администрацию Лукашенко, но его письмо просто откинули в Министерство образования.

Кстати, в конце июля вступило в законную силу постановление правительства №527, которым вносятся изменения в порядок распределения, перераспределения и направления на работу молодых специалистов. Теперь для молодого специалиста появилась возможность вместо направления в условный колхоз или завод перераспределиться на контрактную военную службу.

Но остается вопрос, как так получилось, что понадобилось 6 лет, чтобы было реализовано решение Конституционного суда?


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