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Взятая в заложники в Кельне женщина освобождена

  • 15.10.2018, 16:29
  • 1,018
Фото: dpa

Она получила легкие ранения.

Взятая в заложники в здании главного вокзала Кельна женщина получила легкие ранения. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщается в микроблоге Twitter полиции земли Северный Рейн - Вестфалия. Также стало известно, что преступник тяжело ранен, проводятся реанимационные мероприятия, сообщает "Немецкая волна".

Полиция также сообщила, что ситуация полностью контролируется.

Ранее кельнское региональное издание Kölner Stadt-Anzeiger сообщила о мужчине, который взял в заложники женщину в помещении аптеки в здании главного кельнского вокзала. В сообщении также упоминались якобы прозвучавшие выстрелы. Позднее полиция опровергла эти сообщения. "В настоящее время мы не имеем информации о произошедшей стрельбе и погибших", - сообщалось в Twitter. Главный вокзал был полностью эвакуирован, полиция через громкоговорители призывала прохожих не приближаться к зданию.

В связи с проходящей полицейской спецоперацией возникли нарушения в движении поездов. Часть перронов на вокзале закрыта для входа. Также перекрыта прилегающая к вокзалу территория со стороны площади Бреслауерплац. К вокзалу стянута полицейская техника.


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