Почему отправлять молодежь учиться за границу полезно для страны 16.10.2018, 17:02

C каким багажом возвращаются белорусские студенты на родину.

На каждые 10 тысяч белорусов 37 обучаются за границей. Это чуть меньше, чем литовцев и молдаван, но намного больше, чем украинцев (9 на 10 тысяч граждан) и россиян (3,4 на 10 тысяч). В среднем в год за границей учится 35 тысяч белорусских студентов, сообщает «Завтра твоей страны».

Мария Скороход во время обучения в БГУ на один семестр уехала учиться в США. А вернувшись, догоняла своих однокурсников со сдачей сессии, потому что вуз не засчитал полгода обучения за границей. После окончания университета она пробовала поработать в нескольких местах. Но чтобы реализовать свой потенциал, решила уйти в бизнес, организовав языковые курсы Lёrn.

Член Либерального клуба Анастасия Майсеня закончила Европейский колледж (Бельгия), а вернувшись на родину, хотела работать юристов сфере IT.

— Это самая инновационная отрасль экономики. Но на практике оказалось, что обучение и опыт работы за рубежом не являются преимуществом, — делится своим опытом Анастасия Майсеня.

Это не единичные истории. Многие выпускники зарубежных вузов обнаруживают, что их образование не дает бонусов в трудоустройстве, вызывает много вопросов к компетенциям и идеологической лояльности, рассказала руководитель агентства «Твое завтра» Инна Кулей во время дискуссии Либерального клуба «Бермудский треугольник международных образовательных программ».

Высшее образование в западных странах отличается. Поступить в вуз без доказательства своей «уникальности» и заинтересованности почти невозможно, а в процессе обучения студенты сами выбирают нужные им курсы, автономия, активность, критичность, умение работать в команде, анализировать и создавать ценятся больше, чем послушание и ежедневное присутствие в аудитории. Развитие уже хотя бы этих качеств помогает людям сформироваться как профессионалам. Если добавить к этому сам результат обучения, налаженные в других странах связи, хотя бы минимальный опыт работы в иностранных компаниях, то конкурентоспособность такого работника существенно возрастает.

Найти работу в Европе с западным дипломом относительно легко, потому что экономика соседних стран растет и многие открыли свои рынки для иностранцев, упрощая систему трудоустройства, считает Инна Кулей. Тем не менее больше половины закончивших зарубежный вуз белорусов в течение 7 лет возвращались на родину. Многие — после прохождения стажировок и наработки за рубежом профессионального опыта. Они везут в страну знания, компетенции и идеи – тот актуальный багаж, который часто ищут наниматели.

Получается, что вернувшиеся на родину молодые люди с зарубежными дипломами будут существенно вкладываться в экономику. Будучи наемными работниками отечественных компаний их зарубежный опыт может содействовать развитию компаний. Их знания внутренней кухни иностранных компаний помогут налаживанию контактов, того, как думают западные инвесторы, − привлечению финансов, современных технологий – оптимизации рабочих процессов. Не менее важны те из них, кто решится строить в Беларуси свой бизнес, где важны те же интернациональные связи, знания иностранных рынков и подходов к решению различных задач.

Жить по принципу закрытого общества в эпоху глобализации невозможно, поэтому государству выгодно поддерживать желание молодых людей учиться за границей и стимулировать их возвращаться работать на родину, причем не обязательно сразу после окончания вуза, считают участники дискуссии.