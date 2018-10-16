В Швейцарии арестовали счета Курченко на сумму $2 миллиона 16.10.2018, 19:40

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Сергей Курченко

Это произошло в рамках уголовного производства о создании преступной организации Виктора Януковича.

В Швейцарии арестованы счета на сумму $2 млн управляющего компанией «Газ-Альянс» украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщается на сайте украинской Генеральной прокуратуры.

Как отмечается в сообщении, заморозка счетов была произведена по запросу украинской Генпрокуратуры.

В сообщении ведомства отмечается, что на данный момент ведется досудебное расследование «по созданию преступной организации Виктора Януковича (бывшего украинского президента. — Прим.) и его структурного подразделения под руководством Сергея Курченко». В украинском ведомстве подозревают Курченко в совершении преступлений в топливо-энергетическом и банковском секторе, а также в сфере налогообложения.

Как полагает украинское следствие, одно из должностных лиц украинского Брокбизнесбанка получало средства за участие в преступной организаций. Правоохранительные органы Швейцарии помогли установить счет, на который поступали эти деньги.

Курченко в Украине подозревают в том, что он занимался незаконной продажей сжиженного газа, который он покупал по низким ценам, а затем перепродавал по рыночным, заявлял в декабре 2017 году генеральный прокурору Украины Юрий Луценко. Таким образом, по его словам, Курченко нанес ущерб государству в размере 14 млрд гривен ($501 млн). Также генпрокурор сказал, что он занимает «видное место среди всех преступных группировок Януковича». Луценко отметил, что Курченко на данный момент находится в России.

В мае 2017 года прокуратура Одесской области обвинила Курченко по нескольким статьям, в том числе создание преступной группировки.