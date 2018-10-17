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Politico: Хизер Нойерт может стать новым постпредом США в ООН

  • 17.10.2018, 7:33
Хизер Нойерт
Фото: Y. Ozturk

Она зарекомендовала себя эффективным сторонником внешней политики администрации Трампа.

Американское издание Politico сообщает, что в Белом доме рассматривают возможность предложить официальному представителю Государственного департамента США Хизер Нойерт стать постоянным представителем страны в ООН.

Издание называет Нойерт "эффективным сторонником внешней политики администрации Дональда Трампа".

В администрации президента и Госдепартаменте США не стали комментировать информацию издания Politico.

9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года.

После этого Трамп сообщил, что рассмотрит кандидатуру своего бывшего экономического советника Дины Пауэлл на должность постоянного представителя в ООН. Позже информация была опровергнута.


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