Шесть знаков зодиака, которые любят командовать 1 17.10.2018, 8:07

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Руководить любят многие, но все делают это по-разному.

Командовать любят многие, но не все умеют вовремя остановиться. Чтобы не попасть под влияние властного человека, который всеми способами любит изображать из себя начальника и командовать, обращайте также внимание на то, к какому знаку зодиака относится человек, пишет segodnya.ua.

1. Овен

Овен всегда завершает все свои начинания. Он не только стремится стать номером один в любом аспекте своей жизни, но и требует от других того же, и если Овен работает в команде, то становится ее основным двигателем. Если бы все компании управлялись Овнами, мир достиг бы более существенного прогресса. Этих людей нельзя назвать злыми, однако они запросто могут сорваться и выйти из себя под влиянием бушующих эмоций, а также наговорить немало лишнего и очень обидного. Тем не менее, когда Овны успокаиваются, то раскаиваются и просят прощения. Они мужественны, уверены в себе и родились, чтобы быть лидерами.

2. Лев

Лев – это такой уникальный деспот, которого трудно воспринимать всерьез. В то время как другие знаки руководят естественно и непринужденно, Львы ведут себя слишком заносчиво, горделиво и высокомерно. У них не всегда получается эффективно руководить людьми вокруг них, но они стараются с завидным упорством. Эти люди немного экстремальны, поскольку одновременно могут быть и очень щедрыми, и довольно жестокими. Львы всегда гнут свою линию и не слушают никого. Они очень авторитарны и предпочитают править всеми, как самые настоящие диктаторы.

3. Дева

Увы, но метод руководства людей этого знака подходит далеко не всем. Это не значит, что Девы – плохие боссы, просто они слишком склонны к критике, и это имеет не самые приятные последствия. Они много и ответственно работают, но нередко грешат тем, что обижают подчиненных и задевают их чувства, совершенно забывая о том, что у людей существуют еще и личные аспекты. Как бы то ни было, Девы достигают своих целей с максимальной эффективностью. Однако они очень не любят, когда сотрудники слишком зацикливаются на своих делах или частной жизни, и тогда Девы, безусловно, становятся раздражительными и озлобленными.

4. Весы

У Весов не так много талантов, чтобы нести ответственность за подчиненных, потому что они несколько непостоянны, но, несомненно, властны по-своему. Особенно им удаётся руководящая работа в творческих направлениях. Если Весы руководят группой людей в каком-нибудь креативном проекте, не сомневайтесь, что результат будет великолепным. Весы спокойны, дружелюбны, терпеливы и не склонны к консерватизму. Тем не менее, будьте осторожны с ними, потому что у Весов есть довольно темная сторона натуры, которую они без колебаний будут использовать, когда им нужно, становясь холодными и отстраненными. В целом же они рациональны, общительны и справедливы.

5. Скорпион

Скорпион – командир по природе своей. Его навязчивая и дотошная натура плюс стремление доминировать приводят к тому, что он сходит с ума, если что-то идет не так. Или, по крайней мере, он думает, что что-то идёт не так. На самом деле, Скорпионы требуют беспрекословного подчинения и идеального выполнения своих директив. Обратите внимание, потому что дважды они повторять не будут. Подчиненные считают Скорпионов эгоистами и лицемерами, любящими обсуждать людей за глаза, а также считают, что от них нередко исходит негатив. Скорпионы могут быть очень жестокими и причинять боль тем, кто рядом, даже без причины.

6. Рыбы

Не обольщайтесь мягкостью Рыб, они в душе авторитарные руководители. Их жесткие требования нередко завуалированы под ненавязчивые предложения в стиле "лучше будет именно так". Рыбы – чрезвычайно интуитивный знак, а значит они видят людей насквозь, понимают их намерения и мысли. Порой Рыб-руководителей даже считают неприятными типами, поскольку они бросаются от одной крайности к другой. Рыбы довольно непредсказуемы, но не в хорошем смысле: к сожалению, они часто удивляют других своими дурными поступками, а не дружелюбием и милым отношением. Хуже того, они также злопамятны и могут заставить виновных пройти через настоящий ад.