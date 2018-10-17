Леонид Кулаков: Давайте бороться за своих детей и внуков 3 17.10.2018, 13:28

Это наше родное, за это стоит сражаться.

Сегодня день рождения отмечает активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков. Леонид - настоящий завсегдатай и ветеран протестного движения в нашей стране. Ни одна акция протеста не обходится без этого активиста.

Сайт Сharter97.org поздравил именинника и спросил, что придает ему силы бороться и выходить на митинги:

- Я выхожу на акции протеста, потому что так жить , как мы живем - противопоказано врачами и медициной.

Нужно добиваться лучшей жизни не только для нас, но и для наших детей и внуков. Никогда нельзя оставаться в стороне, нужно показывать, какая у нас власть. В нашей стране каждый чиновник гребет под себя и бьет в грудь, что он самый честный. Как можно верить такой власти?

- Вас часто можно увидеть и на акциях в Куропатах. Вы приходили на акции даже с травмированной рукой. Почему защита урочища так важна для вас?

- Если не защищать урочище, то мы потеряем нацию. Нужно помнить и чтить людей, которые безвинно погибли, чтобы такое никогда не повторилось.

Лично у меня там никто не похоронен, мои родственники погибли там, где «Яма» стоит («Яма» - памятник расстрелянным в минском гетто - прим. Сharter97.org), но я не разделяю жертв cталинского фашизма и гитлеровского. Все одно к одному. Поэтому мы там и стоим, чтобы преступления никогда не повторились.

- Какой совет вы хотели бы дать белорусам, которые хотят перемен?

- Давайте бороться и сражаться за своих детей и внуков, чтобы они могли жить на своей земле. И когда моя дочь находится за рубежом, то мне очень плохо, хочется ее приголубить и обнять. Именно для этого давайте бороться, чтобы наши дети нашли счастье на своей земле, на земле своих родителей. Знаете, это мое родное, я буду за это бороться.