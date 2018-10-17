Какие средние зарплаты в соседних странах 1 17.10.2018, 15:05

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В лидерах среди стран-соседок - Польша.

Myfin.by решил посмотреть, сколько в среднем получают в соседних странах.

В России в среднем получают по 42 500 рублей – это $648, или 1 369 рублей.

В Украине средняя зарплата сейчас составляет 8 977 гривен – это $321, или 679 рублей.

В Польше средняя зарплата в 2018 году находится на уровне 4 697 злотых – это $1 266, или 2 672 рубля.

В Литве средняя зарплата сегодня равна 895 евро в месяц – это $1 137, или 2 189 рублей.

В Латвии средняя зарплата составляет 985 евро – это $1 141, или 2 409 рублей.

Если говорить о странах Евразийского экономического союза, то в Казахстане средняя зарплата составляет 162 751 тенге, или $443, или 935 рублей. В Армении средняя зарплата составляет 147 000 драмов, или $302, или 639 рублей. В Кыргызстане в среднем получают по 17 003 сома, или $245, или 518 рублей.