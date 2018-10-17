Каждый третий рубль просроченной «кредиторки» — на совести аграриев 4 17.10.2018, 16:17

Cегодня сельское хозяйство входит в число основных виновников роста плохих долгов.

Бизнес-союзы возмущены тем, что указ № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций» принят без согласования с деловой общественностью. Почему так произошло, будут разбираться на заседании Совета по развитию предпринимательства.

«Это крайне болезненная тема для частного бизнеса. Будем добиваться того, чтобы руководитель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин прокомментировал принятие указа. На очередном заседании совета 26 октября обязательно поставим этот вопрос», — заявил корреспонденту «БР» член совета, глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Швец.

Эксперт возмущен тем, пишет belmarket.by, что столь значимый документ не прошел процедуры обсуждения и согласования с деловой общественностью. Не была проведена и оценка регуляторного воздействия (по крайней мере, бизнес-союзы с ней не знакомы). Совет спит и не доносит до президента несогласие бизнеса с тем, что оздоровлять село предложено, по сути, за деньги частных предприятий. Указ № 399 идет вразрез с интересами добросовестных кредиторов — поставщиков товаров и услуг, поскольку не позволяет им рассчитывать на приход выручки в разумные сроки и в полном объеме.

Заметим, сегодня сельское хозяйство входит в число основных виновников роста плохих долгов в экономике. Каждый третий рубль в структуре просроченной кредиторской задолженности — на совести аграриев. Если кредиторская задолженность агросектора, по данным Белстата, составляет 16,5 % от совокупной «кредиторки» в целом по экономике, то ее просроченная часть — уже 34,9 %.

По словам Александра Швеца, в ближайшее время РСПП намерен организовать круглый стол, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, а также выслушать позицию госорганов. В частности, на встречу планируют пригласить заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Аллу Ломакину, которую деловой истеблишмент считает основным идеологом указа № 399. В числе желанных гостей и руководство Минэкономики, позиционирующее себя как либеральное ведомство, которое отстаивает интересы частного бизнеса.

Напомним, согласно п. 1.2 указа № 399, реструктуризации подлежит задолженность неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, вошедших в утверждаемый облисполкомами перечень. По усмотрению местных властей может быть использовано несколько механизмов, в том числе увеличение уставного фонда хозобщества в пределах образовавшейся задолженности с передачей акций кредитору. Допускается отсрочка погашения задолженности на три года с последующей рассрочкой на пять лет или на другой срок по соглашению сторон. Вводится новый инструмент финансирования в виде эмиссии облигаций местными исполкомами с последующей продажей банкам, в том числе Банку развития, для приобретения активов, сформировавшихся на сумму задолженности по кредитным договорам. Допускаются и другие механизмы оздоровления, включая полное либо частичное освобождение колхозов от имущественной обязанности по погашению задолженности.