Туристы из Израиля: Мы приехали в Новогрудок, чтобы встретиться со своим детством 17.10.2018, 16:55

В качестве сувениров из Беларуси гости повезут хлеб и грибы.

Почти двадцать лет в Беларусь привозит туристические группы руководитель организации «Корни» Тамара Бородач. По ее словам, за эти годы в Беларуси с помощью организации побывало более 3 тысяч человек, пишет planetabelarus.by.

С членами одной из таких групп журналисты встретились после окончания их недельного пребывания в Беларуси. Общение облегчалось тем, что половина туристов еще помнили русский язык. Их корни находятся в Новогрудке или в Новогрудском районе.

Кроме Новогрудка, туристы побывали в Гродно, Ивье, Кореличах, Дятлово, Любче, Мире. А завершили свое путешествие в Минске.

Основная цель этих пожилых людей – увидеть те места, где они жили, и где прошло их детство. Кроме того, судьбы многих из них связаны в той или иной степени с трагическими событиями Второй мировой войны.

Кто-то из членов группы в Беларуси впервые, а Нелли Ожеховски (Цауберг) приезжает в нашу страну в шестой раз. Причем, на этот раз привезла с собой мужа Алекса и среднего сына, который отметил: «Когда мама рассказывала нам о Беларуси, Новогрудке и своем детстве, мы слушали ее как-то отстраненно и особенно не вникали – ну, говорит и говорит. Зато теперь я знаю, как она жила здесь, что чувствовала, о чем мечтала. И, если честно, я испытал некий шок: никогда бы не подумал, что Беларусь может быть такой красивой! Это и природа, и красивые люди. А какие девушки! А Минск – потрясающе культурный и чистый город!»

У Нелли, которая жила в Новогрудке возле бывшего места массовых расстрелов еврейского населения до 1958 года, много печальных воспоминаний: «Моего дома теперь нет, и нет знака на месте этих расстрелов. И мне бы очень хотелось это место отметить, например, посадить там березки». Кроме того, Нелли принимала участие в поисках тоннеля, который прорыли узники еврейского гетто.

Отдельная тема нашего разговора – впечатления от музея еврейского сопротивления, где экспозиция рассказывает об истории самого успешного в Европе побега евреев из немецкого гетто, когда за четыре месяца узники вырыли тоннель длиной примерно 220 метров, через который на волю вышло около 250 человек.

Музей был организован при финансовой поддержке Международной организации по мемориализации мест, связанных с Холокостом (International Task Force) и бывшего узника Джека Кагана, который жил в Лондоне и не раз приезжал в Новогрудок.

Сегодня здесь можно увидеть реконструированный вход в тоннель, фотографии, макет лагеря, интерьер барака. В музее туристам показывают фото предков Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. А совсем недавно на территории гетто был установлен памятник детям-жертвам Холокоста. Прототипом стала маленькая жительница Новогрудка Михла Сосновская, которая смогла убежать из заточения, но была расстреляна немцами.

По общему мнению туристов – посещение этого музея очень их впечатлило. «Это было очень трогательно и нас взволновало, — сказали они. — Существует такое мнение, что евреи были главными жертвами войны. А здесь мы увидели пример настоящего героизма! И это важно для нас. Мы увидели, что люди порой не знают, какие резервы и какие внутренние силы у них есть!»

Были и личные находки. Например, Роза Саломянски увидела в музее фото своей родственницы из Дятлово, о судьбе которой ничего не знала.

Что касается впечатлений от самого Новогрудка, то тут мнения разделились.

Если Нелли считает, что город не изменился: «Если бы он стал другим, то не было бы смысла сюда приезжать!», то Мира Янкелевич (Барак), которая не была здесь 60 лет, наоборот, думает, что «Все-все изменилось. Все по-другому!»

Бывшие жители Новогрудка в этот приезд старались найти дома, где они жили, причем, «нам в детстве казалось, что наши дома большие». И по памяти они искали именно высокие большие дома. Повезло далеко не всем. Но те, кто все-таки смогли найти свои бывшие жилища, были растроганы до слез. Некоторые даже помнили, как проходил маршрут к дому: «Нужно было пройти возле церкви, пройти по улице Почтовой…».

Эмоций добавили встречи с жителями родного города. «Особенно волнительной стала встреча со студентами местного колледжа, где нас студенты обнимали, как родных, — говорит Мина Янкелевич. — И нам очень понравилась работа мальчика Данилы, который написал о жизни евреев в этих местах в XIX веке».

На вопрос, что все-таки не понравилось, гости ответили: жаль, что в Новогрудке нет приличной гостиницы, что отель «Планета», где они остановились в Минске, неплохо было бы реновировать, и что перелет авиакомпанией «Белавиа» дороговат.

А еще израильтяне отметили, что Беларусь недорабатывает в смысле рекламы своего туристического потенциала: «Хорошо, что нас привезла сюда Тамара, за что ей большое спасибо, а иначе мы бы ничего о вашей стране не знали!»

Среди самых популярных блюд, которые туристы попробовали в Беларуси, были блюда из картофеля, в особенности драники: «У нас тоже делают блины из картошки, которые называются латкес, но у вас совсем другая картошка!»

В качестве сувениров гости из Израиля повезут хлеб и грибы: свежие (лисички), сухие и маринованные.

А на вопрос, приедут ли они в Беларусь еще раз, дружно ответили: «Да!»