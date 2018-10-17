Опрос: Треть украинских прихожан Московского патриархата за автокефалию 1 17.10.2018, 19:05

1,742

Больше половины украинцев - за единую церковь, в том числе 28% прихожан УПЦ Московского патриархата.

Больше половины украинцев - 54% - положительно относятся к идее создания единой поместной церкви. Такие результаты исследования социологической группы Рейтинг, передает liga.net.

Не считают это хорошей идеей 19% опрошенных и еще 19% безразличны.

Больше всего единую церковь поддерживают в западных и центральных регионах, а на востоке положительно настроены 37% респондентов.

Самая большая поддержка автокефалии - среди прихожан Украинской греко-католической церкви и УПЦ Киевского патриархата. Почти треть - 28% - прихожан УПЦ Московского патриарха также положительно относятся к автокефалии.

30% опрошенных видят главой единой поместной церкви патриарха Филарета (УПЦ КП), 7% - за митрополита Онуфрия (УПЦ МП) и 3% - за митрополита Макария (УАПЦ).

В ходе исследования с 27 сентября по 4 октября были опрошены две тысячи респондентов возрастом от 18 лет. Погрешность - не больше 2,2%.