Пранкер разыграл кучу репортеров, посылая на ТВ двойников вместо себя 1 18.10.2018, 10:12

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Двойники походили на британца только цветом волос и комплекцией.

Британский журналист, известный своими крупными пранками, решил вместо себя отправлять на интервью своих двойников. Парень провёл целый кастинг и выбрал нескольких лучших кандидатов, которые позже успешно появлялись на популярных ТВ-шоу — как в скайпе, так и вживую. И это при том, что двойники походили на британца только цветом волос и комплекцией, пишет medialeaks.ru.

Житель Лондона и корреспондент британского Vice Уба Батлер — наверное, самый известный журналист-пранкер в Великобритании. Парень уже проделывал несколько крупномасштабных розыгрышей: к примеру, однажды он притворился популярным модельером и ухитрился таким образом попасть на Неделю моды в Париже (и этот пранк потребовал от него немалых усилий). Немногим позже Уба признался в своей статье, что с помощью фейковых отзывов на TripAdvisor превратил свой сарай в один из лучших ресторанов Лондона.

После выхода публикации о фейковом ресторане на Батлера обрушился поток внимания от его коллег-журналистов из самых разных изданий — как британских, так и зарубежных. В течение какого-то времени парень прилежно ходил на ТВ-шоу и участвовал в интервью по скайпу. Однако в какой-то момент британцу это поднадоело, и так возникла идея для нового пранка, рассказал он в своей статье на Vice.

Суть нового розыгрыша состояла в том, чтобы посылать к репортёрам своих двойников, которые смогли бы куда лучше, чем Уба, справиться с интервью. Сначала журналист сомневался, что коллеги поведутся на розыгрыш, но потом всё-таки решил осуществить его. И первым шагом стал кастинг, на котором британец отобрал себе лучших кандидатов. Главными условиями были наличие обесцвеченных волос, готовность врать журналистам и способность показать Батлера в хорошем свете.

Первым фейковым Батлером, который общался с репортёрами, стал актёр из Уэльса по имени Том. Как говорит Уба, парень немного похож на него, но с тем различием, что его черты лица «не выглядят так, как будто они были нарисованными ребёнком».

Мы знаем, что вы думаете: «Но этот парень ведь выглядит совершенно по-другому!» Да, так и есть. Однако корреспонденты телеканала BBC One, пришедшие к Убе домой снимать сюжет, никак не высказали своих подозрений (если они у них вообще были). Возможно, повлияло то, что Батлер со своим двойником долго репетировал беседу с репортёрами, чтобы актёр выглядел как можно более убедительно. И, кажется, это сработало.

Сюжет о Батлере вскоре вышел на телеканале, однако все кадры с Томом были вырезаны. Позже Уба узнал от представителей BBC One, что авторам просто не показались интересными реплики его двойника.

Другим фейковым Батлером, который предстал перед репортёрами, стал Барни — бывшая модель, которого Уба нашёл в инстаграме. Его журналист называет «сексуальным Убой».

Задачей Барни было предстать в скайпе перед корреспондентами индийского телеканала WION, вещающего на английском языке. Да, этот парень тоже похож на Убу только цветом волос. Но опять никто ничего не заподозрил (или не сказал) — готовое интервью с фейковым Батлером о его ненастоящем ресторане вышло на ТВ в срок. Примечательно, что в самом начале репортажа журналистка говорит о том, как сложно сегодня отличить правду от лжи в интернете.

Нет, Батлер не собирался на этом останавливаться. Ему предстояло интервью по скайпу с болгарским телеканалом NOVA, и опять всю работу за него выполнил двойник. Это был Том, тот самый актёр, который уже изображал Убу перед корреспондентами BBC One. В этот раз журналист как следует обсудил с фейковой версией все темы, на которые парню придётся беседовать в репортаже.

В готовом видео Том-Уба предстал в солнцезащитных очках, и потому обман было ещё тяжелее распознать.

Для следующего интервью Убе пришлось найти практически идеального двойника. С парнем собирались беседовать ведущие популярнейшего в Австралии утреннего шоу Breakfast Sunrise, которые несколько месяцев назад уже общались с Батлером. Британец не мог рисковать и потому попросил помощи у своего брата Пита. Вот так он выглядит.

Питу пришлось немного поменять имидж: покрасить волосы и сбрить бороду.

Интервью снова проводилось дистанционно, но качество связи было куда лучше, так что двойника Батлера было прекрасно видно во всех деталях.

Да, всё опять прошло идеально. Анонс видео до сих пор доступен в твиттере телепередачи. Примечательно, что в нём показывают кадры с предыдущего интервью Батлера (настоящего), и внимательные зрители могли бы увидеть разницу между ним и пришедшим на шоу Питом.

Но настоящее испытание было впереди. Радиостанция BBC RADIO 2 с семью миллионами слушателей пригласила Убу на шоу. Проблема была в том, что для передачи его двойнику необходимо было явиться в офис компании и пройти через замысловатую систему безопасности, и охранников нужно было убедить, что Уба на бейджике и в реальности — один и тот же человек.

Батлер послал корреспондентам фото настоящего себя для карточки, а сам устроил своим кандидатам ещё один суровый кастинг. Победителем стал Барни — тот двойник, что представлял журналиста в эфире индийского канала.

В назначенный день Уба находился рядом с офисом BBC в такси, ожидая, когда его двойник справится с заданием. В какой-то момент Барни прислал ему эсэмэску о возникших проблемах с охраной, но их каким-то образом удалось решить. Шалость удалась!

На этом месте, кажется уже можно было бы прекратить розыгрыши, но Уба слишком вошёл во вкус. Последним пранком стало появление его двойника на церемонии награждения выдающихся журналистов и изданий DRUM Online Media Awards. Парень победил в номинации «Контент-мейкер года» и с удовольствием пришёл на церемонию. Вернее, это сделал его двойник из Норвегии по имени Йоахим (на фото справа).

Йоахима даже сняли на видео, в котором он с явным иностранным акцентом благодарит жюри за награду.

Пранк даже вдохновил Убу на создание своего сайта по поиску двойников в Великобритании ради выполнения какого-то определённого дела. Впрочем, не исключено, что масштабный розыгрыш послужил промокампанией сервиса.

Парень из Техаса, конечно, не такой крутой пранкер, как Уба, но его розыгрыш тоже весьма неплох. Как-то раз он с другом решил повесить свою фотографию в качестве плаката в местном «Макдоналдсе». И так идеально всё провернул, что заведение, похоже, и не против.

Главное в хорошей шутке — чтобы она не зашла слишком далеко, и случай с австралийским подростком это доказывает. Он принялся начинять клубнику в магазине самыми настоящими иглами. Непонятно, как это могло показаться ему смешным, но отвечать пришлось перед полицией.