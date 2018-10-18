Путин назвал нападение в Керчи «последствием событий в США» 7 18.10.2018, 16:36

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Владимир Путин

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

У Кремля, как всегда, «виновата Америка».

Президент России считает, что события в Керчи, где во время массовой стрельбы погиб 21 человек, стали результатом глобализации, «включая соцсети», пишет РБК.

«Это в том числе, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно», — сказал глава государства, выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай». «В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы», — пояснил он.

Путин также высказал мнение, что на события повлияли «известные трагические события в США».

«Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают», — заявил президент. По его мнению, это означает, что «все мы, вместе взятые», в России, в частности, и в мире «плохо реагируем на изменяющиеся условия».

«Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода», — рассказал глава государства.