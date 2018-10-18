Завтра на свободу должен выйти Николай Статкевич 18.10.2018, 19:28

Николай Статкевич

Политик должен выйти на свободу 19 октября после 12 часов дня.

В пятницу, 19 октября, после 12 часов дня на свободу должен выйти политик и экс-кандидат в президенты Николай Статкевич. Бывшего политзаключенного арестовали и поместили под стражу за участие в брестской акции противников строительства аккумуляторного завода, передает «Радыё Рацыя».

Говорит жена Николая Статкевича - Марина Адамович:

- Собрались мужественные люди, которые хотят сохранить будущее для своих детей, сохранить этот город для своих потомков, сохранить эту страну. И для меня абсолютно непонятны действия властей и представителей силовых структур, которые тоже живут в этом городе.

5 суток ареста для Николая Статкевича объявил судья суда Ленинского района Бреста Александр Семенчук. Он увидел в участии политика в воскресной акции «участие в незарегистрированном массовом мероприятии». Отбывает наказание Николай Статкевич в изоляторе временного содержания при Ленинском РОВД Бреста.