Мирный в паре с австрийцем Освальдом пробились в полуфинал турнира в Москве 1 18.10.2018, 21:44

Максим Мирный

В матче 1/4 финала их дуэт обыграл хорватско-австрийскую пару Никола Мектич / Юрген Мельцер.

Белорус Максим Мирный в паре с австрийцем Филиппом Освальдом вышли в 1/2 финала турнира АТП в Москве, передает pressball.by.

В матче 1/4 финала их дуэт в трех сетах обыграл хорватско-австрийскую пару Никола Мектич / Юрген Мельцер (4:6, 7:5, 13:11).

В одиночном разряде белоруска Александра Саснович в матче 1/4 финала турнира ВТА в Москве уступила британке Джоане Конте.

Александра Саснович (Беларусь, 31 ВТА) — Джоана Конта (Великобритания, 44 ВТА) — 2:6, 6:2, 6:7