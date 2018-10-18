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Мирный в паре с австрийцем Освальдом пробились в полуфинал турнира в Москве

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  • 18.10.2018, 21:44
Максим Мирный

В матче 1/4 финала их дуэт обыграл хорватско-австрийскую пару Никола Мектич / Юрген Мельцер.

Белорус Максим Мирный в паре с австрийцем Филиппом Освальдом вышли в 1/2 финала турнира АТП в Москве, передает pressball.by.

В матче 1/4 финала их дуэт в трех сетах обыграл хорватско-австрийскую пару Никола Мектич / Юрген Мельцер (4:6, 7:5, 13:11).

В одиночном разряде белоруска Александра Саснович в матче 1/4 финала турнира ВТА в Москве уступила британке Джоане Конте.

Александра Саснович (Беларусь, 31 ВТА) — Джоана Конта (Великобритания, 44 ВТА) — 2:6, 6:2, 6:7


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