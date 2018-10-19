Парламент Армении назначил дату выборов нового премьер-министра 19.10.2018, 7:48

В этот день пройдет специальное заседание депутатов.

Первый тур голосования во время выборов нового премьер-министра Армении пройдет в парламенте страны 24 октября.

Об этом передает Интерфакс.

"Специальное заседание, на котором пройдут выборы премьер-министра, назначено на 24 октября", - сообщили в аппарате Национального собрания Армении.

Напомним, 16 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке.

2 октября парламент Армении принял скандальный законопроект, позволяющий заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны. В этой связи премьер-министр Пашинян призвал жителей Армении выйти на общенациональный митинг.

Люди перекрыли входы в парламент, и депутаты не могли выйти из здания Национального собрания, а после протестующие ворвались на территорию парламента.

В итоге, шесть министров армянского правительства были отправлены в отставку.