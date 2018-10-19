Белорусская железная дорога проводит операцию против «зайцев» 4 19.10.2018, 8:43

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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Пассажиров электричек будут проверять особенно тщательно.

Белорусская железная дорога 19 октября проводит акцию "Стоп-заяц!", направленную на повышение культуры проезда пассажиров в поездах, сообщает interfax.by пресс-центр БЖД.

"Представители БЖД организуют комплекс мероприятий по проверке наличия проездных документов (билетов) у пассажиров поездов региональных линий экономкласса при посадке или высадке из транспортного средства. Также участники акции раздадут пассажирам тематические памятки. Кроме работников БЖД в мероприятии примут участие сотрудники отделов внутренних дел на транспорте", - говорится в сообщении.

С начала года контролерами-ревизорами пассажирских поездов Белорусской железной дороги проведено 41 513 проверок, на 271 проверку больше, чем за аналогичный период 2017 года. Основное внимание уделялось поездам городских линий и региональных линий экономкласса, на долю которых пришлось 96% от общего количества проведенных проверок.

За 9 месяцев 2018 года к административной ответственности привлечено 6633 безбилетных пассажира, из них 5662 уплатили штраф на месте.

За курение в неустановленных местах оштрафовано 270 человек.

Сумма штрафов составила Br138,4 тыс.