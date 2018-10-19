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Доллар подорожал на последних торгах недели

  • 19.10.2018, 14:05

На валютных торгах 19 октября в Минске американская валюта подорожала, а российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0022 и составляет Br2,112 (18 октября - Br2,1098 за $1).

Евро подешевел на Br0,0109 до Br2,417 (18 октября - Br2,4279 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0061 до Br3,2096 за 100 российских рублей (18 октября - Br3,2157 за 100 российских рублей).


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