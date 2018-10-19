Бунт на Брестчине: Ударили по самому дорогому — детям 14 19.10.2018, 18:12

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У детей в школе «откатали пальцы» без ведома родителей.

Жизнь в деревне Болота Кобринского района спокойная и размеренная только на первый взгляд. Уже неделю как здесь обсуждают главную новость. После серии краж и проникновений милиция приехала в деревенскую школу и без ведома родителей взяла отпечатки пальцев у детей 11−15 лет. «Получается, что сначала накрыли деревню уголовники, а тут еще приехали наши правоохранительные органы и нас „накрыли“, взяли наших детей», — говорит tut.by один из местных мужчин.

«Таких ситуаций просто раньше не было»

Около лесничества в деревне Болота нас встречает около 15 местных жителей. Здесь есть и мужчины, и женщины. Говорят, что сегодня на встречу с журналистами пришло бы больше людей, но в рабочий день не все смогли отпроситься. При этом пришли не только те, кого затронула ситуация, но и другие жители деревни, чтобы поддержать односельчан. Говорят, что промолчать не могли, потому что «ударили по самому дорогому — детям».

Местные эмоционально рассказывают последние новости: 12 октября, когда школьники готовились к концерту в честь Дня матери, собирались сделать мамам подарок, в школу приехала милиция. Сотрудники правоохранительных органов, как оказалось, тоже подготовили «сюрприз»: опросили детей по поводу краж, которые всколыхнули местные деревни, а у некоторых даже взяли отпечатки пальцев.

Взрослые возмутились: почему не предупредили об этом родителей? Ведь люди вряд ли бы отказали, но что мешало поступить «чисто по-человечески»?

— Мы не были к этому готовы. Для нас даже и День матери уже не был праздником, потому что каждый думал про это, — говорит одна из местных жительниц, которая пришла поддержать соседей по деревне.

Кражи, по словам местных, начались примерно в августе.

— Вынесли мультиварку, бензокосу, водку, бензопилу, деньги… Это кражи по району. И в других деревнях тоже были, не только в нашей, — говорят они.

Помимо краж были проникновения в дома. Дачники приезжали в деревню и замечали, что в доме открыта дверь.

В деревне Болота живет около 500 человек. Здесь, кроме школы, есть фельдшерско-акушерский пункт, лесничество, почта, ферма.

12 октября, рассказывает одна из местных жительниц, на родительском собрании по поводу Дня матери взрослым сказали, что в школу приезжала инспектор по делам несовершеннолетних и участковый. Кого-то из детей опрашивали, у кого-то брали отпечатки пальцев. Все это происходило в присутствии директора школы и классных руководителей.

Валентина Игнатюк, мама шестиклассника, рассказывает, что, по словам детей, они во время опроса говорили то, что слышали от родителей.

— Мой сын убежал с этого опроса, потом от детей из школы узнали, что его догоняли. А моему ребенку вообще нельзя волноваться, мы на подготовительной группе, освобождены от физкультуры. По словам детей, им говорили, мол, расскажите правду, вам ничего не будет. Когда дети начали сочинять, что от кого услышали, то их стали пугать. Мол, отправим на детектор лжи, папу вызовем, правду говорите! Какую правду дети скажут? Они слышали, что в соседней деревне обокрали два дома, какая правда может быть? Что где-то услышали, то и сказали.

Валентина отмечает, что у ее ребенка взяли отпечатки пальцев. Впрочем, как и у 11-летнего сына Михаила Новика.

— Малый сказал: ничего не знаю, ничего не видел, всегда сижу дома. Сказали: распишись, что с твоих слов записано верно. Он расписался. Отпечатки пальцев тоже брали.

По словам местных жителей, проводившие опрос рассматривали ладони детей, если визуально рисунок совпадал с отпечатками, которые у них были в качестве примера, то у школьника откатывали пальцы.

— По словам детей, при опросе взрослые работали как психологи. Говорили, мы и грамоту дадим… Если я своим скажу, что на выходные куда-то поедем, то они и дом уберут лучше, чем я. Так и дети: скажи им, что дашь грамоту, они тебе выложат, что папа и мама делают по вечерам, — возмущается одна из местных жительниц.

— Да не могли дети в 12 лет украсть того триммера. Куда они его денут? Продадут соседу? Это сразу выявится, — удивляется один из мужчин.

— Таких ситуаций просто раньше не было. Когда прививки в школе детям делают, мы даем согласие на это, опрос психолога — согласие. А на отпечатки пальцев согласие не надо? — удивляется еще одна из женщин.

«Позвонили и сказали, что хотят провести профилактическую работу с детьми»

В школе в деревне Болота учится 40 детей. Это базовая школа — до 9-го класса. При этом учеников в 8-м классе здесь нет. Школа очень уютная, когда входишь, сразу чувствуешь себя как дома. Местные гордятся ее музеем, где в том числе собраны фартуки и ручники с традиционной вышивкой. Школа считается малокомплектной, а это значит, что здесь нет некоторых штатных единиц. Например, завуча, психолога и социального педагога, их работу курирует директор.

Дина Хурсин, директор Болотской базовой школы, приглашает нас в свой кабинет. Она восстанавливает хронологию событий за 12 октября. При этом не один раз повторяет, что детей опрашивали корректно.

— Мне позвонили утром и сказали: сегодня к нам, буквально через минут 15−20, подъедут, чтобы провести профилактическую работу с детьми по поводу краж, спросят, что наши детки знают. Приехали, собрали в кабинете географии деток с 6-го по 9-й класс. Это 17 детей. Я сразу сказала, что даю 99,9% за своих детей, что они не могли что-то украсть. Если бы у нас была средняя школа и больше детей… Когда они зашли в кабинет и увидели детей, тоже удивились, потому что сразу понятно, какого возраста эти дети, какого они роста. Это дети с 11 до 15 лет. Сказали, что теперь будем по одному опрашивать. Не допрашивать, а опрашивать. Часть детей опрашивали в моем присутствии, начальника инспекции по делам несовершеннолетних и участкового. Но они корректно спрашивали: что и как, может что-то вы слышали, может, у кого-то видели лиц подозрительных… В соседнем кабинете тоже опрашивались детки, но в присутствии классных руководителей.

— У всех снимали отпечатки пальцев?

— Выборочно. Они у окошка смотрели (на руки. — Прим.), у них там были примеры отпечатков пальцев.

— Как детям объясняли, что с ними будет происходить?

— Еще на общем собрании сказали, что возьмем у вас отпечатки пальцев.

— Дети не сопротивлялись?

— Нет. Даже были детки, которые потом приходили и обижались, почему у них не взяли.

Дина Владимировна не скрывает, что после этой ситуации извинялась перед родителями за то, что не уведомила их за «эти 15 минут», пока в школу ехали предстваители правоохранительных органов на опрос.

— Я за это просила прощения, если есть моя вина.

Она поясняет, что в милиции ее не просили предупреждать родителей. Если бы попросили, то она оперативно бы это сделала: поручила классным руководителям всех обзвонить.

Она отмечает, что их школа, как одна дружная семья, нет детей, которые состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. И после всей этой ситуации, не хотелось бы, чтобы «школу полоскали».

— Мы живем и радуемся нашим маленьким радостям, а это все огорчает, — говорит она.

«Мы не против, но надо было предупредить родителей»

На этой неделе в школу, чтобы объяснить, что же все-таки происходило 12 октября, приезжал начальник отдела внутренних дел Кобринского райисполкома.

По словам директора Дины Хурсин, сотрудники правоохранительных органов говорили, что все было законно, мол, процедуру даже упростили, чтобы не вызывать каждого в РОВД.

Родители детей пересказывают то, что услышали на собрании: мол, по закону, родителей в известность об опросе и дактилоскопии детей можно было и не ставить, присутствовали педагоги школы, а «присутствие родителей — на усмотрение».

Взрослые с таким порядком не согласны.

Сергей Кононюк, староста деревни Болота, у дочери которого тоже взяли отпечатки пальцев, отмечает: если это все было по закону, то, возможно, этот закон в отношении детей стоило бы пересмотреть.

— Я не думаю, что произошедшее у нас в деревне — единичный случай. Нужно какое-то разъяснение для общества, для людей, которые не особо знают законы. И если есть проблема, то нужно рассмотреть возможность обязательного присутствие родителей при опросе и снятии отпечатков пальцев у детей. Если что-то не так, то это надо менять.

Он говорит, что у его дочери, единственной из 7-го класса, где учится пять человек, взяли отпечатки пальцев, как будто «она хуже всех». При этом девочка подписывала документ, что с «ее слов все записано верно». Сергей задается вопросом: понимала ли дочка, что она подписывает?

— У моей дочки нет телефона, мы ей не покупали. Я считаю, что в школе он 100% не нужен. И по словам дочки, а она не должна соврать, ей не верили, говорили: «Не обманывай». Будто она что-то скрывает. Мальчикам некоторым говорили: если будут что-то скрывать, то отвезут на допрос. Говорят, что они не запугивали, но, на мой взгляд, запугивали. Меня этим не запугаешь, а детей — можно.

Он подтверждает, что во время встречи в школе с начальником местного РОВД, никто из родителей не сказал против того, чтобы у его ребенка брали отпечатки пальцев. Людям просто важно, чтобы их предупреждали, важно человеческое отношение.

— Мы не против этого, мы понимаем, в связи с чем была необходимость. Были кражи, какие-то следы детей… Но в первую очередь надо было предупредить родителей. Я не против, чтобы у моего ребенка брали отпечатки пальцев, но в моем присутствии. Если бы я не смог приехать, то сказал бы, что доверяю педагогу, классному руководителю, любому, кто там был, но чтобы это происходило при нем. Буквально один звоночек — и этой проблемы бы не было.

Адвокат о том, в каком случае без родителей могут взять отпечатки пальцев у ребенка

Павел Иванюшев, адвокат Минской городской коллегии адвокатов, объяснил, как в Беларуси могут брать отпечатки пальцев у несовершеннолетних.

— Есть Закон о государственной дактилоскопической регистрации 2003 года. Статья 5 говорит, что такая регистрация бывает обязательная и добровольная.

Обязательная не предусматривает возрастных цензов, но лицо должно в чем-то подозреваться либо в чем-то обвиняться. То есть иметь статус либо подозреваемого, либо обвиняемого по уголовному делу. Уголовное дело должно быть возбуждено. Это статья 7 пункт 1.7.

Ребенок тоже может быть подозреваемым или обвиняемым. Но вопрос привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних до 14 лет рассматривается уголовным законодательством. Статья 27 УК РБ указывает, что уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. Также есть некоторая категория преступлений, за которые могут быть привлечены к ответственности несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет. В том числе и по статье 205 УК РБ (Кража).

Если не было возбуждено уголовное дело, то и нет оснований для того, чтобы брать отпечатки пальцев.

В рамках обязательного дактилоскопирования, и если у ребенка статус подозреваемого или обвиняемого, отпечатки пальцев могут брать без согласия родителей.

Если у детей отбирали объяснения (его опрашивали. — Прим.), а не проводился допрос, то у него нет статуса подозреваемого или обвиняемого. Соответственно, необходимо смотреть, что собой подразумевает добровольное дактилоскопирование.

В соответствии со статьей 9 закона оно проводится органами внутренних дел по письменному заявлению гражданина. А в случае, если гражданин несовершеннолетний, то по письменному заявлению его родителей, усыновителей, опекунов или попечителей и в их присутствии. Если ребенок достиг 14 лет, то необходимо и его письменное согласие.

Закон о дактилоскопировании один для всех и его понятия не нужно подменять понятиями закона об оперативно-розыскной деятельности. Отобрание образцов, о котором в нем идет речь, не имеет отношения к дактилоскопированию.

Понятие «отобрание объяснений» не разъяснено уголовно-процессуальным кодексом, а это значит, что необходимо руководствоваться по аналогии порядком проведения допроса несовершеннолетних. В этом случае родителей должны были уведомить, что у его несовершеннолетнего ребенка будут отбирать объяснения. А уже он решает: пойдет на это мероприятие или нет.

В пресс-службе УВД Брестского облисполкома ситуацию пока не прокомментировали.