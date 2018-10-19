Американский авианосец впервые за 30 лет вошел в воды Арктики 19.10.2018, 21:54

Авианосец США Harry S. Truman

Фото: wikimedia.org

Harry Truman должен принять участие в крупнейших учениях альянса с момента окончания холодной войны.

Американский авианосец Harry S. Truman пересек Северный полярный круг для проведения операций в Норвежском море. Об этом говорится в сообщении на сайте Военно-морских сил (ВМС) США. Предполагается, что там авианосец должен принять участие в крупнейших, по оценкам НАТО, военных учениях (Trident Juncture 2018) блока со времен окончания холодной войны, передает РБК.

В воды Арктики Harry S. Truman, как указывается в сообщении американских ВМС, вошел в составе ударной группы. На север она отправилась, чтобы продемонстрировать «гибкость и прочность военно-морских сил США», отметили в пресс-службе. До этого в последний раз американский авианосец, как заметили в ведомстве, был в регионе в 1991 году: в учениях НАТО North Star участвовал авианосец America ВМС США.

«Мы невероятно рады проводить операции в Норвежском море», — прокомментировал ситуацию командующий Harry S. Truman капитан Ник Диенна. «Прошло уже три десятилетия с тех пор, как авианосец проходил испытания в такой обстановке, и, несмотря на сложные погодные условия в море, эти [служащие на авианосце] мужчины и женщины демонстрируют, что этот корабль может использовать весь спектр своих возможностей в любой точке мира», — добавил он.

Ранее, 13 октября, о планах США перебросить Harry S. Truman на учения в Норвежское море говорил командующий европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. Этот авианосец, как подчеркивал военный, должен стать «демонстрацией возможностей» Североатлантического блока. Его участие в маневрах, по словам Скапаротти, будет ответом НАТО на «активность российских подводных лодок в Атлантике».

Учения Североатлантического альянса пройдут в территориальных водах Норвегии в период с 25 октября по 7 ноября. Участие в них должны принять около 50 тыс. военнослужащих из всех 29 стран — членов блока. Также в них будут участвовать военные из Финляндии и Швеции.