Андрей Пионтковский: Против Путина готовят убийственные санкции 6 2.10.2018, 7:51

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АНДРЕЙ ПИОНТКОВСКИЙ

Кремль начинает метаться.

Российский политолог Андрей Пионтковский в эфире "Студия Запад с Антоном Борковским" телеканала "Еспресо" рассказал про солсберийских клоунов и окно возможностей для Кремля.

- В ответ на сбитый ИЛ-20, замечу, российскими ракетами, которые принадлежат путинскому союзнику Асаду, Кремль пообещал какие-то страшные действия, которые все заметят. Но в ответ, казалось бы, ничего и не произошло, - Кремль облизал брови и, в принципе, не стал ссориться с Израилем. Но мы понимаем, что сирийскую карту Кремль будет разыгрывать и дальше. Насколько высоки ставки и к чему это может привести?

- Кстати, я добавлю к вашей характеристике случившегося инцидента: не исключено, что на этом С-200 работали российские расчеты. Ведь что бросается в глаза: израильский премьер-министр извинялся совершенно непонятно за что, однако никакого официального соболезнования со стороны нашего "героического" сирийского союзника не было. И вот вопрос - ещё там кто-то был в экипаже? Он как-то совершенно избегается в комментариях. Но зато уже антисемиты в российском руководстве и Министерстве обороны, и пропаганде отработали по полной программе. Про израильскую военщину было сказано все, что говорилось 50 лет Советским Союзом. Кремль также вынужден считаться с другим игроком на Ближнем Востоке – с Турцией. Ведь так называемое соглашение Турции и России – это отступление перед Эрдоганом, который практически ввёл в Сирию свои войска.

- Насколько я правильно Вас понимаю, Эрдоган потеснил геополитические аппетиты Кремля в Сирии, и ультиматум, который выдвинул Государственный департамент и Пентагон в отношении бомбардировок мирного Идлиба, также это подтверждает.

- Да, собственно, Эрдоган его и создал. Ультиматум был на словах, а силовыми методами его реализовал Эрдоган, и Россия просто не стала - Путин не стал - с ним связываться. Причём, что происходило за два дня до встречи в Сочи, на встрече в Иране? Тогда Эрдоган, совершенно справедливо, - нет у меня никаких симпатий к этому деятелю, но в данном случае он был совершенно прав, - говорил, что военная операция, которую готовит Сирия, Иран, и Россия, превратит громадную по масштабам территорию (жителей там 3 миллиона) в океан крови. На что Путин ему возразил, достаточно раздраженно, что нельзя заботой о мирных жителях прикрывать и защищать террористов. Но вот в течение двух дней его позиция кардинальным образом изменилась, ему указали его место. Его место - это провинция Латакия, где он защищает алавитский режим.

- У меня складывается впечатление, что Кремль начинает метаться. Например, дело о солсберийской химатаке – появление комической парочки Петрова и Боширова, их откровения госпоже Симоньян, - тоже это подтверждает. Возможно, это не так, возможно, это была какая-то хитрая операция отвлечения, но нам в Украине это выглядело примитивно, глупо и неубедительно. Зачем Кремлю подобное позорное шоу?

- Да нет там никакой хитрой операции. Это такие истерические шаги в очень тяжёлой позиции. На что я обратил внимание во всём этом шоу, это позиция госпожи Симоньян. Она же очевидным образом дистанцировалась: мол, я не адвокат этих людей, я - не обвинитель, я просто считаю, что все должны высказать своё мнение, вот я дала возможность им высказаться. То есть "невиноватая я, невиноватая" - она уже кричит западному миру, думая, видимо, о своей карьере в постпутинской эпохе. Любителям английской готики ещё идиот Золотов предшествовал. А это ведь вообще второй человек в государстве, руководитель созданной путинской опричнины. Одно за другим: а увенчало - расстрел собственного самолёта.

- Они не понимают, что выглядят смешными?

- В общем, стилистика всей пропаганды – это опошление сюжета, перевод его из трагедии, - мол, это не сюжет о военных преступниках, а сюжет о каких-то фриках, начиная с самого главного и вот до этих исполнителей. У уголовников есть такой приём - "прикинуться сумасшедшим".

Дурака включать, это хорошо для какой-то пенсионерки, бывшего деятеля ЦК КПСС из Наро-Фоминска, но в Лондоне и Вашингтоне сидят далеко не дураки. Они знают, что за подобные вещи нужно очень сильно бить рублём.

Тут второй этап так называемых химических санкций, тут не только рублём, тут почище. Это самое серьёзное. И теперь основной результат всей этой солсберийской эпопеи с двумя фриками, что теперь Трампушка не сможет им помочь, ведь никакие решения Конгрессу не нужны для второго этапа санкций. Пойдет исполнение закона от 1991-ого года. Тут администрация ввела первую стадию, 27 ноября должна ввести вторую. А там вплоть до разрыва дипломатических отношений, вплоть до прекращений любого импорта и банковских операций, то есть отключение от SWIFT-а, прекращение полётов. А кроме того, Госдеп уже дал своё заключение, которое запросил Конгресс, и на основе его в Конгресс внесён законопроект об объявлении России государством–спонсором терроризма. Это убийственные вещи.

- Возможно, это перманентное шоу, начиная от Золотова и заканчивая комедией у Симоньян, на самом деле имело целью запугать возможных свидетелей по делу "Боинга"? Если Кремль использует "Новичок" за границами, то, в принципе, есть те или иные группы людей, которые искренне переживают за свою жизнь. Возможно это была психологическая атака на кого-то и, возможно, это связано именно с делом "Боинга", потому что очень сильно засуетился российский Генштаб, снова выдвигая какие-то малоубедительные для цивилизованного мира аргументы, но которые хаваются в России?

- Да не хаваются они уже и в России… Генштаб-то вообще себя опозорил. Ведь мы прекрасно помним, как это выглядело даже на более высоком уровне трёхзвёздных генералов. Руководил этим его превосходительство господин Антонов, который сейчас чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США, - он был тогда замминистра обороны. Помните, они доказывали, что украинский истребитель сбил тогда "Боинг". Вот с такой же убедительностью их эскперты и сейчас дают такие же научные оценки. А что касается запугать свидетелей... Свидетели - это, прежде всего, 12 человек расчёта этого "Бука". Они ведь тоже искусствоведы в штатском. Одни – любители готики, другие – теоретики живописи, о линейной перспективе рассуждают. Но известны имена всех участников. Я не уверен, что эти люди живы. Это самые опасные свидетели - эти 12 человек, расчёт "Бука". Голландская следственная группа даже публично обратилась, - и недавно она подтвердила обращение, - ко всем возможным свидетелям с целью дать показания. И я думаю, что вот эти люди никогда ни у какой Симоньян уже не появятся.