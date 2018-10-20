Мы все едим то, что недавно постирали! 20.10.2018, 12:45

Одежда из полиэстера загрязняет моря крохотными волокнами.

Волокна микропластика попадают в воду при стирке... и возвращаются в пищевую цепь.

"Пусть даже в модном пополнении вашего гардероба бездна вкуса, вы вряд ли вздумаете в буквальном смысле попробовать одежду "на вкус", - замечает журналист Daily Mail Дэвид Уилкс.

"Но, при всей неаппетитности этого предположения, вы, вероятно, уже проглотили частицы своей одежды - или, что еще тошнотворнее, какой-то похожей вещи, которую носил кто-то другой", - продолжает автор.

Речь идет о крохотных волокнах пластика, которые отрываются от одежды из синтетических материалов - нейлона, полиэстера, эластана и акрилового волокна. "В стиральной машине эти волокна часто попадают в воду, а вместе с ней - в наши океаны, где их поедают рыбы, крабы, омары, мидии и другие морские обитатели, которые затем могут оказаться у нас на столе", - говорится в статье.

Газета цитирует доклад Greenpeace от 2017 года: "Примерно 60% одежды сегодня содержит полиэстер. Глобальное потребление синтетических волокон выросло катастрофически: если в 2000 году мировая швейная промышленность использовала 8,3 млн тонн в год, то в 2016-м - 21,3 млн".

"Мы едим собственную одежду", - заключил в своем прошлогоднем докладе благотворительный фонд The Ellen MacArthur Foundation, который борется с мусором.

"Вместо того чтобы сгнить, пластик возвращается в пищевую цепь в форме крохотных, меньше 5 мм частиц - так называемого "микропластика", - говорится в статье.

"Вторичный микропластик" - маленькие ошметки пластиковых предметов. "Первичный микропластик" - например, микроволокна от нашей одежды, которые "по некоторым оценкам, составляют 35% первичного микропластика, попадающего в океаны", пишет издание.

The Ellen MacArthur Foundation подсчитал, что каждый год океаны загрязняют полмиллиона тонн этих микроволокон - в 16 раз больше, чем пластиковых "микрошариков" от косметики. Полмиллиона тонн - "аналог более чем 50 млрд пластиковых бутылок", - говорится в статье. Причем к 2050 году этот объем может увеличиться до 0,7 млн тонн в год.

В нынешнем году Daily Mail провела собственное исследование. "И обнаружила микропластик во всех образцах рыбы из 8 крупных сетей супермаркетов" в Британии, сообщает автор. В Гентском университете в Бельгии подсчитали, что бельгийский любитель моллюсков может нечаянно съесть до 11 тыс. частиц микропластика в год.

"Группа профессора Ричарда Томпсона (Плимутский университет) обнаружила в 2016 году, что треть рыбы, выловленной у берегов Британии, была загрязнена пластиком", - говорится в статье. К счастью, говорит Томпсон, пока нет доказательств того, что употребление в пищу микропластика, который раньше съела рыба, вредит здоровью человека.

И все же газета призывает производить качественную, прочную одежду, безопасную для природы.

"Итальянский национальный исследовательский совет заключил, что количество микроволокон пластика, отрывающихся при стирке, можно снизить почти на треть, используя умягчительные средства для тканей, снижающие взаимное трение волокон. Но Greenpeace предостерегает, что в результате в воду попадают вредные химикаты", - говорится в статье.

Перевод: Инопресса.