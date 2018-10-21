Правда ли, что мы сейчас живем гораздо дольше, чем наши предки? 2 21.10.2018, 10:29

1,399

Что говорят научные факты.

Глядя на чудеса современной медицины, множество предлагаемых вариантов здоровых диет, легко решить, что мы живем гораздо дольше, чем наши предки - особенно когда читаешь, что в разные периоды истории человек порой не доживал и до 35 лет. Но такие ли мы особенные? Что говорят научные факты?

Вероятная продолжительность жизни за последние несколько десятилетий существенно увеличилась во всем мире, пишет ВВС.

Фото: BBC/GETTY

Среднестатистический человек, родившийся в 1960 году (с этого года в ООН начали собирать данные по всей планете), как ожидалось, мог достичь возраста в 52,5 года. Сегодня средняя ожидаемая продолжительность жизни - 72 года.

В Великобритании, где статистику начали собирать раньше, тренд еще более впечатляет: средняя вероятная продолжительность жизни родившегося в 1841-м младенца женского пола была 43 года, а мужского - 40 лет. В 2016 году соответствующие цифры таковы: 83 и 79.

Естественным было бы предположить, что все это - благодаря достижениям современной медицины и государственной системы здравоохранения.

Складывается даже впечатление, что ученые и врачи уже почти исчерпали запас хитростей по продлению человеческой жизни - по крайней мере, в сентябре 2018 года Национальное статистическое управление сообщило, что в Британии средняя вероятная продолжительность жизни перестала повышаться. Да и в остальном мире этот процесс замедлился.

Так что же - человечество достигло пика долголетия? Такое мнение подкрепляется рядом мифов о наших предках: так, например, многие считают, что древние греки или римляне бывали просто изумлены, если встречали человека старше 50-60.

Но на самом деле, хотя открытия в области медицины улучшили многие аспекты заботы о здоровье, представление о том, что продолжительность человеческой жизни радикально увеличилась по сравнению с прошлыми веками и эпохами, мягко говоря, не совсем верно.

В целом средняя вероятная продолжительность жизни, отражаемая статистикой, выросла не потому, что мы стали жить гораздо дольше, а потому, что гораздо больше людей стали доживать до преклонного возраста.

Фото: BBC/GETTY

Август, первый римский император, умер, когда ему было 75

"Между вероятной продолжительностью жизни и возрастом, до которого в реальности доживает человек, существует основополагающее различие", - объясняет историк из Стэнфордского университета Уолтер Шайдел, ведущий специалист по демографии древнего Рима.

"Вероятная продолжительность - это чисто статистическое построение. Реальная же продолжительность жизни не слишком изменилась со времен Римской империи, насколько мне известно".

Вероятная продолжительность жизни - это среднее. Если, предположим, у вас два сына, и один из них умер, не дожив и до года, а другой скончался в 70 лет, то их средняя вероятная продолжительность жизни - 35.

С точки зрения математики тут все верно, и это кое-что говорит нам об обстоятельствах жизни этих детей. Но полной картины не дает.

И уж совсем запутывает, когда мы пытаемся разобраться с тем, как жили люди в те времена и в тех регионах мира, где уровень детской смертности был особенно высок (такое свойственно некоторым странам и по сей день).

Однако стремление к усреднению приводит к тому, что мы считаем, будто древние греки и римляне жили по 30-35 лет. Но справедливо ли это в отношении тех из них, кто не умер в младенчестве? Действительно ли 35-летних тогда считали пожилыми?

Похоже, что политики и писатели того времени об этом и не подозревали. В начале VII века до н.э. греческий поэт Гесиод писал, что мужчина должен жениться, когда ему не меньше и не сильно больше, чем 30 лет.

Фото: BBC/GETTY

Суйко, первая императрица в японской истории, умерла в возрасте 74 лет

В древнем Риме так называемый cursus honorum (лат. "путь чести") - последовательность военных и политических магистратур, через которые проходила карьера древнеримских политиков сенаторского ранга - позволял молодым политикам сделать первую заявку на блестящую карьеру (квестор) только в возрасте 30 лет. (Позже император Август, правда, снизил возрастной ценз до 25. Сам Август скончался, когда ему было 75).

А уж консулом (вершина карьеры римского политика) римлянин мог стать только в 42 года (для плебеев) или в 40 (для патрициев). Сравните с минимальным возрастом для занятия должности президента США (35 лет).

В I веке Плиний Старший, древнеримский автор "Естественной истории", посвятил целую главу в этом труде долгожителям. Среди прочих он упомянул консула, прожившего 100 лет, жену Цицерона (103 года), некую женщину, у которой было 15 детей, прожившую 115 лет, и актрису, которая выходила на сцену в возрасте 100 лет.

Кроме того, есть могильные плиты, на которых стоят даты рождения и смерти. Так, на надгробии женщины из Александрии, умершей в III веке до нашей эры, написано: "Ей было 80, но она могла ткать тонкую пряжу".

Впрочем, стареть никогда не было легко - ни сейчас, ни, тем более, тогда. "На самом деле природа сжалилась над человеком, подарив ему жизнь, которая коротка, - писал Плиний. - [С возрастом] чувства притупляются, конечности плохо двигаются, зрение, слух, ноги, зубы, органы пищеварения - все это начинает умирать прежде, чем умрем мы сами…"

Он вспоминает лишь об одном человеке, музыканте, который дожил до 105 лет, более или менее сохранив здоровье (сам Плиний Старший, как считается, погиб при извержении Везувия в возрасте 56 лет).

В общем, в древнем мире люди, по-видимому, вполне могли дожить до возраста, сравнимого с нынешним вероятным. Вот только как часто у них это получалось? Насколько это было распространенным явлением?

Возраст империй

В 1994 году было проведено исследование, в ходе которого продолжительность жизни всех упомянутых в Окфорском словаре античности (живших в древней Греции и Риме) сравнивалась с возрастом тех, чьи имена вошли в более позднее издание Биографического словаря Чамберса.

Из 397 древних греков и римлян 99 умерли насильственной смертью, в сражении или покончили с собой.

Из оставшихся 298 те, кто родился до 100 года до н.э., дожили в среднем до 72 лет. Те, кто родился после 100 года до н.э., жили в среднем до 66. (Авторы исследования предположили, что сокращению жизни могло способствовать использование свинца в качестве материала для водопроводных труб.)

А как насчет средней продолжительности жизни у тех, кто умер между 1850 и 1949 гг.? 71 год - всего на год меньше, чем у их предков, живших до 100 года до н.э.

Фото: BBC/GETTY

Конечно, в этой подборке не все корректно. Во-первых, в ней одни мужчины. Во-вторых, все эти мужчины - знаменитые.

Так что судить мы можем только о том, сколько могли прожить представители привилегированных классов или достигшие большого успеха (если их не убивали раньше времени).

Тем не менее, говорит Шайдел, эти данные не стоит отметать. Ведь незнаменитые люди, которых было гораздо больше, могли жить еще дольше - по крайней мере некоторые из них.

Но с такой постановкой вопроса согласны не все. "Образ жизни римской знати кардинально отличался от образа жизни бедноты, - говорит Валентина Гадзанига, историк медицины римского университета Сапиенца. - Условия жизни, возможность пользоваться услугами медиков, да и просто гигиена - все это было значительно лучше у элиты".

В 2016 году Гадзанига опубликовала результаты исследования более 2000 скелетов древних римлян, похороненных в общих могилах. Все они были представителями рабочего класса того общества.

Средний возраст смерти у них был 30 лет, и это уже не просто статистическая причуда: значительная часть скелетов принадлежала людям, умершим именно в таком возрасте.

У многих были признаки повреждений, травм от тяжелого физического труда, а также болезней, которые ныне принято считать заболеваниями пожилых людей - например, артрита.

Ну хорошо, мужчины могли получить ранения во время военной службы, травмы от тяжелой работы, а что же женщины? Они работали так же тяжело, как и мужчины - например, в сельском хозяйстве.

Главной опасностью для них на протяжении всей истории были роды, которые часто проходили в антисанитарных условиях. Даже беременность сама по себе несла огромные риски.

"Мы знаем, например, что беременность изменяет то, как работает ваша иммунная система, поскольку внутри вас растет еще один человек, - говорит Джейн Хамфрис, историк из Оксфордского университета. - Когда женщина беременна, болезни становятся для нее гораздо более опасными. Например, туберкулез убил гораздо больше женщин, чем мужчин".

Фото: BBC/GETTY

Деторождение делало более опасным еще и то обстоятельство, что женщины питались хуже, чем мужчины. Постоянное недоедание, по словам Гадзаниги, вело к тому, что у них оказывались недоразвитыми кости таза. Это повышало риск при родах.

"Вероятная продолжительность жизни римских женщин сразу возрастала, как только они начинали выходить из возраста деторождения, - отмечает Гадзанига. - Чем более плодовито население, тем ниже вероятная продолжительность жизни женщин".

Люди, о которых мы не знаем

Нам очень мешает точнее узнать, сколько на самом деле жили наши предки, отсутствие данных.

Антропологи, изучающие древних римлян, например, часто полагаются на данные переписей римского Египта. Но поскольку эти документы использовались для сбора налогов, в них умышленно не назывались многие люди - а также женщины и дети.

Даты на надгробиях, во множестве оставленных древними римлянами, - еще один источник. Но умерших младенцев редко клали в такие могилы, а бедняки не могли себе их позволить. Из статистики также выпадают целые семьи, умершие вместе - например, во время эпидемии.

Есть и еще одна проблема с надгробиями.

"Чтобы точно сказать, что кто-то прожил 105 или 110 лет, надо обладать необходимыми документами, а таковые начали вести сравнительно недавно", - подчеркивает Шайдел. - И если в те времена кто-то действительно дожил до 111 лет, мы, вполне вероятно, никогда не узнаем о нем".

Фото: BBC/GETTY

Так что большая часть того, что, как нам кажется, мы знаем о статистике продолжительности жизни в древнем Риме, мы почерпнули из данных о сравнимых с ним обществах. Эти данные нам говорят, что примерно одна треть младенцев погибала, не дожив до года, и половина всех детей умирала, не дожив до 10 лет.

После же 10 лет шансы прожить подольше значительно увеличивались. И если вы дожили до 60, то вполне могли дотянуть и до 70.

В целом, продолжительность жизни древнего римлянина не слишком отличалась от нашей. Возможно, она была несколько короче, "поскольку тогда медики еще не открыли нынешних способов ее продлить, - отмечает Шайдел. - Но не слишком короче".

"Да, вероятная продолжительность жизни может быть ужасно короткой - скажем, из-за высокой женской и детской смертности, но в то же время могут быть люди, живущие до 80 или 90 лет. Их просто было меньше, чем сейчас".

В этом смысле, конечно, лучше родиться в 2018-м, чем в 18 году н.э. Но все равно - это не означает, что мы стали жить гораздо дольше, чем наши предки.

Под запись

Чем ближе к нашим дням, тем больше данных сохранялось. Правительства вводили обязательную выдачу свидетельств о рождении, о заключении брака, о смерти. Поначалу только для благородного сословия.

Все те записи показывают, что детская смертность оставалась по-прежнему высокой. Но если мужчина доживал до 21 года, не погибнув от несчастного случая, не став жертвой насилия или отравителя, он мог надеяться дожить практически до такого же возраста, что и мы сейчас.

В период с 1200 по 1745 гг. 21-летний в среднем доживал до возраста между 62 и 70 годами - за исключением XIV века, когда бубонная чума радикально снизила вероятную продолжительность жизни до 45 лет.

Фото: BBC/GETTY

Помогали ли прожить дольше деньги или власть? Далеко не всегда.

В одном исследовании проанализировали данные о примерно 115 тыс. представителей европейской знати, и оказалось, что короли жили в среднем на шесть лет меньше, чем менее знатные дворяне, скажем, рыцари.

Историки-демографы, изучив записи в приходских книгах графств Англии XVII века, обнаружили, что вероятная продолжительность жизни сельчан была выше, чем дворян.

"Аристократические семейства Англии обладали всеми необходимыми материальными средствами обеспечить себе вольготную жизнь, но вероятная продолжительность жизни дворян вплоть до XVII века отставала от таковой у простолюдинов", - пишут они.

Вероятно, потому, что члены королевской семьи предпочитали жить большую часть года в городах, где было больше возможностей заразиться опасной болезнью.

Жить на природе - действительно ли это лучше для здоровья?

Зато когда в медицине и в здравоохранении начались революционные перемены, это сыграло на руку прежде всего элитам. К концу XVII века английская знать, дожившая до 25, могла рассчитывать прожить дольше, чем их сограждане неблагородного происхождения, даже если дворяне и продолжали жить в опасных для здоровья городах.

Но послушайте, скажет кто-то, уж в эпоху-то Чарльза Диккенса, эпоху копоти, жизнь наверняка была очень нездоровой и, как следствие, короткой? Вовсе нет.

Как пишут исследователи Джудит Роуботэм из Плимутского университета и Пол Клейтон из университета Оксфорд Брукс, "как только проходили опасные детские годы, вероятная продолжительность жизни в викторианскую эпоху (в ее средний период) мало чем отличалась от сегодняшней". Девочка, которой исполнилось пять лет, могла прожить до 73, а мальчик - до 75.

Похоже, что эти цифры не просто сравнимы с нашими, они еще и повыше. Представители современного рабочего класса (если проводить более точные сравнения) живут в среднем до 72 (мужчины) и 76 (женщины) лет.

Фото: BBC/GETTY

"Отсутствие прогресса поражает, особенно если учесть, насколько вредней была окружающая среда в викторианскую эпоху и насколько слабей была развита медицина, - пишут Роуботэм и Клейтон. - А ведь тогда не было ни современных лекарств, ни систем обследования, ни нынешних технологий в хирургии".

По мнению исследователей, если нам кажется, что нынче мы живем дольше, чем когда-либо, то это потому, что мы опираемся на записи, которые начали вести только на рубеже XX века.

Эту границу ученые называют основанием, вводящим в заблуждение, поскольку то было время, когда многие мужчины начали курить, а с продовольствием были проблемы.

Доисторические люди

А если нам обратиться к тому времени, когда вообще никаких записей не велось?

Стремясь провести аналогии с нашими доисторическими предками, антропологи исследовали племена охотников и собирателей, живущих сейчас в Парагвае и Танзании.

Они обнаружили, что вероятность дожить до 15 лет у новорожденного парагвайца равна 55%, а у танзанийца - 71%. Однако если мальчик доживал до этого возраста, то вероятная продолжительность его жизни возрастала до 51-58 лет.

Данные о жизни современных охотников-собирателей, не имеющих доступа к медицине или еде, к которой привыкли жители развитых стран, пишут Майкл Гурвен и Кристина Гомеш, показывают: "при рождении их вероятная продолжительность жизни равна 30-37 годам, женщины, которым удалось преодолеть рубеж 45 лет, могут прожить еще лет 20", другими словами - до 65-67 лет.

Археологи Кристин Кейн и Марк Оксенхэм из Австралийского национального университета недавно пришли к таким же выводам.

Изучив износ зубов у скелетов англосаксов, похороненных примерно 1500 лет назад, они обнаружили, что из 174 скелетов большинство принадлежало людям в возрасте до 65 - но было и 16 человек, кто умер в возрасте от 65 до 74, а еще девять прожили как минимум 75.

Максимальная продолжительность жизни человека не сильно изменилась - если вообще изменилась. Но этим мы никак не хотим принизить те невероятные успехи науки, которые помогают гораздо большему числу людей достичь этого максимума и в целом прожить гораздо более здоровую жизнь.

Наверное, поэтому, когда я спросила историка Джейн Хамфрис, в каком времени ей хотелось бы жить, она без колебаний ответила: "Точно в нынешнем. Думаю, жизнь женщин в прошлом была довольно неприятна и жестока, если даже и не коротка".