Арина Соболенко о награде WTA: Надеюсь, это лишь первый шаг на долгом пути 22.10.2018, 13:58

Арина Соболенко

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Белоруска в текущем сезоне добыла два титула на турнирах категории «Премьер».

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала получение награды WTA «Новичок года», пишет «Трибуна».

«Так довольна этим результатом. Надеюсь, что это лишь первый шаг на долгом пути. Придется усердно работать, чтобы вы все мной гордились», — написала теннисистка.

Соболенко в текущем сезоне добыла два титула на турнирах категории «Премьер», победив на соревнованиях в Нью-Хейвене и Ухани. Белоруска поднялась на 12-е место в рейтинге WTA.