На те же грабли 8 Александр Обухович

22.10.2018, 14:40

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Александр Обухович

Жизнь еще раз подтверждает мудрость древнего китайского мыслителя.

Как известно, история учит тому, что никого ничему не учит. Вот и наша власть готовится наступить на те же грабли, которые уже привели к деградации советского наследства и ввергли страну в перманентный экономический кризис.

Казалось бы, 7,5 лет после наступления у нас острой фазы кризиса в 2011г. - достаточный срок, чтобы разобраться с причинами, сделать выводы, наметить пути выхода. Не сделано ничего.

Так и не совершив переход к Industry 3.0, безнадежно отстав в техническом перевооружении экономики, даже не приступив к соответствующим структурным реформам, мы уже оказались лицом к лицу с новой технологической революцией, которая грозит «исключить из истории» постсоветские страны, отбросить их на далекую периферию мировой экономики. В один ряд с Гондурасом, Зимбабве, Лаосом.

И речь идет не только о Беларуси. Не говоря уже о других постсоветских странах, не сильно лучше и ситуация даже в России, которая располагает громадной природной рентой. Источником капитала, который мог бы помочь преодолеть отставание. Но там ресурсы направлены на проедание и неоправданное обогащение элиты. Хотя вопросы реиндустриализации активно обсуждаются на всех уровнях. А у нас - тишина.

И в России, и у нас да сих пор в умах правительств сидит догма 1991г. - были бы деньги, и все, что надо, купим. До сих пор господствуют мантры «вашингтонского консенсуса», что дело государства - инфраструктура и создание «макроэкономической стабильности», а остальные вопросы решит «невидимая рука рынка».

Полностью игнорируется опыт России. Которая уже неоднократно пыталась вбросить деньги в экономику. Эти деньги зависали в банках, выводились за рубеж, через коррупцию шли на потребление. В экономике страны не оставалось почти ничего.

Не проходит и закупка технологий за рубежом: срабатывает «феномен Бабкина». Российская корпорация купила тракторный завод в Канаде. Президент РФ Владимир Путин предложил им проработать перенос производства в Россию. Расчеты Константина Бабкина, руководителя корпорации «Ростсельмаш», показали: при переносе производства 1:1, даже без учета затрат на переобучение персонала и поправок на местный менталитет, прибыльный в Канаде завод в российских условиях становится убыточным. Несмотря на экономию на зарплате персонала и стоимости энергоносителей.

Так что деньги сами по себе еще ничего не решают. Чтобы выйти на траекторию развития, нашим странам нужно многое у себя изменить. Что в один день не делается.

Что касается мантр МВФ, то их общая идея - экономику страны должен развивать иностранный капитал. Для прихода которого требуется создать максимально благоприятные условия. Но в условиях мирового кризиса перепроизводства и борьбы всех стран за сохранение рабочих мест у себя такая идея - фантазии. Чудики в наших правительствах ожидают еще и трансферта технологий, что вообще смешно: опыт Китая Запад многому научил.

А вот попытка добиться макроэкономической стабильности в условиях падающей экономики неизбежно ведет к угнетанию реального сектора, усугубляя проблемы страны. И наш, и российский опыт о том свидетельствует.

К тому же в России формируется, наконец, понимание того, что Запад пытается исключить ее из числа активных строителей нового порядка в мировой экономике (конечная цель - Россия как очень большая бензоколонка). И Китай не очень стремится этому воспрепятствовать: своих проблем хватает. А Россию пытаются выпихнуть на очень далекую периферию мировой экономики. Вряд ли в таких условиях она сможет всерьез помочь Беларуси, которая, в таких условиях, упадет еще ниже России.

Основная стратегическая цель Запада сегодня - обеспечение технического и технологического преимущества. Прежде всего - над Россией и Китаем. Механизм формирования и монетизации этого преимущества, выкачивания ресурсов из периферии требует отдельного описания. Надеюсь, в одной из следующих статей.

Но Россия большая, в ней очень сильны компрадорские слои и торгово-финансовый капитал (я уже писал о том, что в истории господство торгово-финансового капитала еще никого до добра не доводило). Нам выбираться вроде бы легче. В теории. Но мародерство чиновничества, низкая квалификация управленцев всех уровней, отсутствие проработанной стратегии делают и наши шансы проблематичными.

Как бы ни была развита интуиция (а с интуицией у нашей власти неплохо), она не может полностью заменить данные объективного анализа тенденций, действующих в мировой экономике. Как бы изворотливы ни были наши управленцы (а они изворотливы, от директоров до министров), при отсутствии стратегии их успехи в решении частных проблем к общему успеху не приводят. Жизнь еще раз подтверждает мудрость древнего китайского мыслителя: «Тактика без стратегии - лишь суета перед поражением».

Один раз Лукашенко перед нашей научной общественностью уже поставил вопрос: «А что, если я ошибаюсь?». Потребовал анализа, предложений. А в ответ - тишина! Разве что издевательский НСОР-2030 появился. Некоторые наши специалисты говорят: «Нет запроса!» (подразумевая, что денег не дают на эту работу). Но лично я сомневаюсь, могут ли они вообще. Ведь до сих пор в основе обучения наших экономистов - «Экономикс», учебник для туземного персонала торговых представительств западных корпораций.

Да и усилий только экономистов явно недостаточно: нужны отраслевые инженерные проработки. Объективная информация о состоянии предприятий. Переход от управления предприятиями к управлению капиталом. Но организовать такую работу никто и не пытается.

Александр Обухович, «БелГазета»