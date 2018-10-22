Российские банки признали самыми слабыми в БРИКС 22.10.2018, 16:40

Плохие активы банковской системы превышают 7 триллионов российских рублей.

Российская банковская система является слабейшей в странах БРИКС из-за плохого качества активов, не позволяющего генерировать прибыль, пишет finanz.ru.

К такому выводу приходят аналитики международного рейтингового агентства Moody's в опубликованном в понедельник докладе по банкам РФ, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР.

Среди пяти крупнейших развивающихся стран Россия имеет самую низкую среднюю оценку кредитоспособности банков (ba3) и наивысшую долю плохих активов по системе.

Она составляет 11,8%, или 7,2 триллиона рублей в денежном выражении, что более чем в 10 раз превышает показатели Китая, где просрочка, по данным Moody's, составляет лишь 1,5%.

Оценка агентства более чем вдвое превышает официальный показатель плохих долгов от ЦБ, который на 1 октября составлял 5,2%, или 3,184 триллиона рублей.

В отличие от показателя, который использует центробанк и который учитывает лишь займы, просроченные на 90 дней или больше, Moody's оценивает плохие активы по стандартам МСФО-9, согласно которым так называемые "кредиты 3-ей стадии" включают также обесцененные, реструктурированные и некоторые другие рисковые долги.

Помимо сравнительного слабого качества активов российская банковская система страдает от низкой ликвидности и скудных показателей прибыльности, констатирует Moody's.

Лидером по прибыльности являются банки ЮАР и Бразилии, при этом южноафриканская банковская система также имеет максимальный в БРИКС запас капитала, который Moody's оценивает в 12,8% от взвешенных по риску активов.

Наибольший объем "скрытого" от статистики ЦБ РФ проблемного долга - у крупнейших госбанков, писали в августе аналитики Fitch.

Так, у Сбербанка и ВТБ доля "кредитов 3-ей стадии" (по МСФО-9) в 2 раза больше, чем показатель просрочки, используемый центробанком. У Газпромбанка и Альфа-банка разница трехкратная, а у Московского кредитного банка достигает 5 раз.

У некоторых банков чистый объем кредитов 2-ой и 3-ей стадии (за вычетом сформированных резервов) больше, чем капитал: у Абсолют-банка это 539% капитала, у банка "Зенит" - 189%. У ВТБ - 95%, у БСП - 76%, у Сбербанка - 64%, у Альфа-банка - 61%.

"При стресс-тесте, сравнимом с банковским кризисом 2014 года в России, по нашим оценкам, большинство банков смогут покрыть стрессовые убытки за счет прибыли до отчислений под обесценение менее чем за год, что очень неплохо. В то же время, согласно нашим оценкам, Абсолют Банку, ВТБ и Газпромбанку потребуется свыше двух лет, что делает их более подверженными риску", - констатировали в Fitch.