Фотофакт: Под Полоцком в октябре зацвел каштан 1 23.10.2018, 12:17

Деревья теплую осень воспринимают как новую весну.

В агрогородке Кушлики Полоцкого района в октябре зацвел каштан, сообщает tut.by. Фотографии необычного природного явления прислали сотрудники районного Дома культуры.

Каштаны в аномально теплом октябре цвели в Гродно. Специалисты объясняют это тем, что эти деревья сейчас находятся в некотором природном обмане — такую теплую осень воспринимают как новую весну. Но для самого растения это не лучший вариант: та энергия, которую оно должно было сохранить до весны, — оно потратит сейчас. В следующем году эти деревья уже вряд ли будут цвести.

Фото Полоцкого районного Центра культуры

Каштаны сейчас цветут и в Брестской области. Но в пинском ЖКХ, например, считают, что это связано совсем не с теплой погодой — с ежегодным поражением каштанов минирующей молью, которая уничтожает весь зеленый покров. Листья опадают, а растение еще вегетирует, продолжает расти, поэтому появляются новые побеги и, соответственно, цветы.

Например, в Пинске около 80% каштанов поражены минирующей молью — и эта проблема актуальна для всех южных регионов страны.