В Минске подорожают парковки

В Минске подорожают парковки3
- 23.10.2018, 15:38
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Цены на автостоянки вырастут уже с 1 ноября.
На плоскостных стоянках столицы более 7 000 свободных мест. Как пишет the-village.me, об этом сообщил главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников.
Всего в городе 106 таких автостоянок на 27 000 машино-мест.
— Только за последнее время ушли 600 клиентов, — отметил Прудников. — Стоимость машино-места пока составляет 30 рублей в месяц, но с 1 ноября мы вынуждены повысить ее до 34 рублей.